Sanal bahis çetesine operasyon kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanal bahis çetesine operasyon kamerada - Son Dakika

Sanal bahis çetesine operasyon kamerada

6 saat önce

İSTANBUL'da, internet üzerinden yasadışı bahis oynattıkları belirlenen bahis çetesine operasyon düzenledi.

İSTANBUL'da, internet üzerinden yasadışı bahis oynattıkları belirlenen bahis çetesine operasyon düzenledi. Yasadışı sanal bahis oynatan çetenin kullandıkları hesaplar üzerinde 5 milyon liralık para trafiği gerçekleştirdiği tespit edilirken, 44 şüpheli gözaltına alındı. Polisin düzenlediği operasyon ise kameralara yansıdı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasadışı yollarla sanal bahis oynatan şüphelileri belirleyerek teknik ve fiziki takibe aldı. Sanal bahis oynatan çeteye yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 51 şüphelinin yakalanması için polis operasyon başlattı. Ocak ayı içerisinde İstanbul, İzmir ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen siber polisi, 44 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan baskınlara özel harekat ekipleri de destek verdi. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 50 cep telefonu, 144 sim kart, 8 hafıza kartı, 5 bilgisayar, 2 tablet, 2 harddisk, 3 flash bellek, 51 banka kartı, tabanca, mermi ve 45 bin 700 lira ele geçirilirken, banka hesapları üzerinden ise 400 bin lira bloke edildi. Yapılan çalışmalarda sanal bahis çetesinin kullandıkları hesaplar üzerinden yaklaşık 5 milyon Liralık para trafiği gerçekleştiği belirlendi. Yakalanan şüpheliler Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 17 şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı. Düzenlenen operasyon ise polis kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sanal bahis çetesine operasyon kamerada

Siber Suçlarla Mücadele, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:48 Kaynak: DHA
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