Sanal bahis çetesine yapılan operasyon kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanal bahis çetesine yapılan operasyon kamerada - Son Dakika

Sanal bahis çetesine yapılan operasyon kamerada

6 saat önce

Ali ABLAY, İSTANBUL, DHAİnternet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve kredi kartı dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 30 şüpheliden 26'sı, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Ali ABLAY, İSTANBUL, DHA

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve kredi kartı dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 30 şüpheliden 26'sı, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bahis çetesi tarafından futbol ve diğer spor dallarına ilişkin sanal ortamda yaşa dışı bahis oynatıldığı ve kredi kartı dolandırıcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında 2 üyesi daha önce başka suçlardan tutuklu bulunan 30 kişilik bahis çetesini 6 aylık teknik ve fiziki takibe alan emniyet ekipleri, 9 Aralık günü erken saatlerde operasyon düzenledi. İstanbul'da Avcılar, Bakırköy ve Esenyurt ilçeleri ile İzmir'de çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 30 şüpheliden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Baskınların gerçekleştirildiği adreslerde yapılan aramalarda, kamu ve özel olmak üzere bankalardan olmak üzere 191 banka kartı, 5 ayrı bankadan hesap cüzdanı, 65 bin 25 lira ile 5 bin 58 dolar nakit, 9 bilgisayar, tablet, farklı marka ve modellerde 56 cep telefonu, farklı kişiler adına açılmış 58 SIM kart, hafıza kartı, 6 hard disk, 3 POS cihazı ile para sayma makinesi ele geçirildi.

Her iki ilde yakalanan 26 şüpheli, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tamamı, çıkartıldıkları mahkeme tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gerçekleştirilen operasyon ise polis kameralarına anbean yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, Özel Harekat polisi ile Siber Suçlarla Mücadele polislerinin adreslerin kapısını koçbaşıyla kırdıktan sonra girdikleri ve adreslerde aramalar yaptıkları görülüyor. Bahis çete üyesi şüphelilerden birinin ise aracına bineceği sırada operasyon yapılarak alınması da kameralara yansıdı. Operasyon görüntülerinin bir bölümünde ise yasadışı bahisten kazanılan paralar ve bu paraların saklandığı çelik kasa ile para sayma makinesi görülüyor.

Sanal bahis çetesine yapılan operasyon kamerada

İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ellerinin hamuruyla istanbul trafiğine meydan okuyorlar
Mardin'de 4 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul'u eleştirenlere Nasreddin Hocalı yanıt Felçli köpek, özel yaptırılan yürüteç sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı

Son Dakika Haberleri
17:10 Öğrenci servisi takla attı! - Son Dakika
17:10 Manisa'daki yol tartışmasında, baba oğulu bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
17:09 Maganda kurşunuyla ölen Umut'un davasında Yargıtay'dan ikinci bozma - Son Dakika
17:09 "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonu - Bitlis Valisi Çağatay bölgesini ziyaret etti - Son Dakika
17:05 Bakanlıktan "Türkiye, Rusya'dan şeker ithalatına başladı" iddialarına yanıt - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 17:11:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanal bahis çetesine yapılan operasyon kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]