Son Dakika Haberleri: Sanal bahis operasyonunda 13 kişi adliyede
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Sanal bahis operasyonunda 13 kişi adliyede

1 saat önce

DENİZLİ merkezli 5 ilde polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sanal bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişi, adliyeye sevk edildi.

Sanal bahis operasyonunda 13 kişi adliyede, System.String[]
DENİZLİ merkezli 5 ilde polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sanal bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, internetten sanal bahis oynatan şebekeye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, cuma günü, Denizli merkezli İstanbul, Diyarbakır, Muğla ve Sinop'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 19 kişiden 13'ü, yakalanıp gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sona eren 13 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 6 kişinin daha arandığı belirtildi.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:34 Kaynak: DHA
Denizli, Güncel
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