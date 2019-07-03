Son Dakika Haberleri: Sanal bahis oynatmakla suçlanan 13 kişi adliyede (2)
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Sanal bahis oynatmakla suçlanan 13 kişi adliyede (2)

1 saat önce

10 KİŞİ TUTUKLANDIDenizli merkezli 5 ilde polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sanal bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklandı, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Sanal bahis oynatmakla suçlanan 13 kişi adliyede (2), System.String[]

10 KİŞİ TUTUKLANDI
Denizli merkezli 5 ilde polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sanal bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklandı, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ,


Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:54 Kaynak: DHA
Denizli, Polis, Güncel
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