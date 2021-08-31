Sanal bahisten para kazanma vaadiyle 35 bin lira dolandırıldı - Son Dakika

Samsun'da bir kişi sanal bahisten para kazanma vadiyle 35 bin lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ö.(39) adlı şahıs internet ortamında tanıştığı ve sanal bahisten para kazanma vaadiyle kimliği belirsiz şahıs tarafından kandırarak verilen hesaba 35 bin lira yatırdı. Dolandırıldığını anlayan N.Ö. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN