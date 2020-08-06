'Sanal Beyaz Masa'ya sürpriz konuk - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın sosyal medya üzerinden sürdürdüğü Başkan Beyaz Masada uygulamasında bu hafta bir sürpriz yaşandı. Kendine has kitlesiyle sevilen yazar Sinan Yağmur yayına konuk olarak takipçilerine imzalı kitap hediye etti.

Başkan Beyaz Masada uygulamasını sosyal medya üzerinden gerçekleştirmeye devam eden Başkan Yalçın, bu hafta da katılımın yoğun olduğu sanal buluşmada vatandaşların ilaçlamadan, yeşil alan çalışmalarına, yol, kaldırım ve tarımsal hizmetlerden sosyal faaliyetlere kadar birçok konudaki sorularını yanıtladı. Yayına katılıp çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür eden Başkan Yalçın, "Değerli Talaslı kardeşlerim. Bugün 12. kez video konferans yöntemiyle sizlerle buluşuyoruz. Bu buluşma bizim için onur verici. Bugüne kadar yaptığımız yayınlar içerisinde çok kaliteli bir birliktelik oldu. Yani sizler neyi söylemişseniz, önermişseniz ya da neyi talep etmişseniz biz hemen yerine getirmeye çalıştık. Bunu çalışanlarımızla bir ekip halinde gerçekleştirdik" dedi. Programın ilk bölümünde vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Yalçın, ikinci bölümde sürpriz konuğu yazar Sinan Yağmur'u yayına davet etti. Yazar Yağmur'un hayatından kesitleri paylaştığı programda kitap, kültür, Hz. Mevlana, Seyyid Burhaneddin Hz., aşk, tasavvuf, İslam tarihi gibi çok geniş yelpazeden konular konuşuldu.

Takipçilerden gelen soruların da yanıtlanarak karşılıklı iletişimin sağlandığı programda Sinan Yağmur, 6 kişiye imzalı kitap hediye etti. - KAYSERİ