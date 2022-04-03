Sanal dolandırıcılar, dönemsel konularla vatandaşlara ağ hazırlıyor - Son Dakika
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Sanal dolandırıcılar, dönemsel konularla vatandaşlara ağ hazırlıyor

03.04.2022 10:47
Sanal dolandırıcılar, dönemsel konularla vatandaşlara ağ hazırlıyor

Her geçen yıl artan teknoloji ile birlikte sosyal ortamlardaki saldırı ve dolandırıcılık olayları artarken, Konya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin mücadelesiyle suçlular yakalanıyor.

Her geçen yıl artan teknoloji ile birlikte sosyal ortamlardaki saldırı ve dolandırıcılık olayları artarken, Konya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin mücadelesiyle suçlular yakalanıyor. Sanal suçların izini süren uzmanlar, sanal şüphelilerin dönemsel olarak dolandırıcılık konu linkleri hazırladıkları konusunda uyarıyor.

Teknolojinin her geçen yıl hızla gelişmesiyle internet ve bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlar da artıyor. Özellikle dönemsel olarak tatil fırsatı, devlet desteklemesi ve kart bilgilerinin doğrulanması gibi linkler vatandaşları dolandırma yöntemlerinin başında geliyor. Sosyal medya alanlarının son dönemlerde kullanımının artması sanal suç çeşitlerinin çoğalmasına neden oldu. Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sanal dünyada dolandırıcıların izini saniye saniye sürerek belirlenen şüphelilerin kısa sürede yakalanmasını sağlıyor.

"Büyük kazançlar vaat eden sistemler olduğunda daha ön yargılı olunmalı"

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki uzmanlar ise sosyal medya hesaplarının dolandırıcılar tarafından çalınarak hesap üzerinde ekli olan kişilere bahis ve haksız kazanç yolu teklif edildiğini, bu link üzerinden takipçileri ağına düşüren dolandırıcıların vatandaşlara büyük zararlar verebildiğini belirtiyor. Kazanç veya vaatlerde bulunan kişilere kesinlikle araştırmadan itibar edilmemesi gerektiğini anlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bengü Emre, "Vatandaşların her türlü kendilerine bedava ya da çok büyük kazançlar vaat eden sistemler olduğunda daha ön yargılı ve daha böyle düşünerek tıklamaları, bilgilerini de her yerle paylaşmamaları gerekiyor. Biz nasıl ki evimizin kapısını kilitliyoruz ve kimseye kim o diye sormadan açmıyoruz sanal ortamdaki bütün verilerimizin güvenliği de aslında bizim mesuliyetimizde. Bunu paylaşacağımız insanların güvenilir olması gerekiyor. İnternetten alışveriş yaptığımızda bile sitenin güvenirliğine bakmamız lazım. Alınan o ürünler geliyor mu diye siteyle ilgili yorumlara bakmamız lazım. Oraya kart bilgilerimizi de giriyoruz. Bütün bilgilerimizin güvenliğini almamız lazım. Özellikle sosyal medya hesaplarımızla ilgili güvenliğimizi kesinlikle almamız gerekiyor. İkili doğrulama yöntemini kullanmalıyız. Bilmediğimiz her türlü linki tıklamamalıyız" şeklinde konuştu.

"IBAN numaraları değiştirilerek şüpheliler kendilerine para imkanı sağlıyor"

Bilişim sistemine bağlı işlenen suçları önlemek adı altında hizmet verdiklerini anlatan Bengü Emre, "Survey hacklenmesinde özellikle büyük şirketlerin veri tabanlarına ulaşılarak veri tabanlarının şifrelenmesi, ardından da bu verileri geri alabilmeleri için fidye talep edilmesi yöntemiyle dolandırılmaları olayında müracaatlar bize gelmekte. Yine büyük şirketlerin mail trafiğine girilmesi yöntemiyle hesabı hackleniyor. Yapmış oldukları sanal ticaretlerde IBAN numaraları ya da para dönüşümünün yapılacağı IBAN numaraları değiştirilerek şüpheliler kendilerine para imkanı sağlıyorlar. Fishing yöntemi dediğimiz özellikle banka sayfalarının kopyalanması yöntemiyle verilerini kaybedebiliyorlar insanlar. Bu yöntemden de sürekli bizim de şüpheli profilimiz çalışma yapıyor. AR-GE çalışması yapmaktalar. AR-GE çalışmasında döneme göre hitap etmekteler özellikle bu fishing sayfalarında. Belli dönemlerde kart aidatı iadesi adı altında linkler hazırlamakta, belli dönemlerde para puan kazanacaksınız adı altında linkler hazırlamaktalar. Pandemi dönemi için mesela pandemi destek alabilmek için bilgilerinizi doğrulayın şeklinde hesaplar hazırlamaktalar. Nitelikli dolandırıcılık konusunda da AR-GE çalışması yapan şüpheli profilleri dönemine göre pandemide en meşhur olan şey insanların kendini izole etmesi bağlamında tatil için tercih ettikleri villa mantığını kullandılar. Bunda tatil için kiralık villa bilgileri kısmından mail order bilgilerini yazmaları daha sonra bu bilgileri kaybediyorlar ve değişik dolandırıcılık olaylarında kullanılmaktadır" dedi.

"Kartından harcama olduğunda bankadan iptal ettirilmesi gerekiyor"

Vatandaşların son zamanlarda yaşadığı dolandırıcılık olayları ile ilgili uyarılarda bulunan polis memuru Bengü Emre, "Hemen kart bilgilerinin verdiği ya da kartından harcama oldu ise ilgili banka görevlileriyle görüşerek kartın hemen iptal ettirilmesi gerekiyor. Yapılan harcamalarla ilgili itiraz formu doldurması ve hemen ardından da almış olduğu belgelerle birlikte bizim Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze müracaata gelmesi gerekmekte. İtiraz formuyla birlikte geldiğinde hemen ilgili kurumlarla yazışma yaparak adliyeden savcılarımızdan da konu ilgili irtibatlı olmalıdır. Hesaplara gerekirse hemen bloke koydurabiliyoruz. Hesaplardan dolandırıcıların eline paralar geçmeden müdahale etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - KONYA

Sanal dolandırıcılar, dönemsel konularla vatandaşlara ağ hazırlıyor
Sanal dolandırıcılar, dönemsel konularla vatandaşlara ağ hazırlıyor
Sanal dolandırıcılar, dönemsel konularla vatandaşlara ağ hazırlıyor
Sanal dolandırıcılar, dönemsel konularla vatandaşlara ağ hazırlıyor

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Siber Suçlarla Mücadele, Dolandırıcılık, Bengü, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sanal dolandırıcılar, dönemsel konularla vatandaşlara ağ hazırlıyor - Son Dakika


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