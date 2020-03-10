SANAL DÜNYADA

Dünyayı tehdit eden "koronavirüs" sanal dünyaya da sıçradı. Dünyanın birçok yerinden siber saldırganlar koronavirüs adını kullanarak yazılımlar oluşturdu. Bu yazılımlar ses dosyası veya link olarak mesajlaşma uygulamaları ile mail üzerinden kullanıcılara iletiliyor. Sanal ortamdaki virüsler her geçen gün hızlı bir şekilde yayılırken, hem kişisel veriler ele geçiriliyor hem de panik ortamı yaratılıyor. Türkiye 'de kullanıcılara gönderilen bu linklerin başında 'koronavirüse karşı alınması gereken önlemler', 'korona aşısı stok sayısı çok az tıkla hemen satın al', 'koronaya karşı ne tür önlemler almalıyız', 'çocuğumu nasıl koruyabilirim', 'hamile kadınlar için koronavirüsünden korunma yolları' başlıkları yer alıyor.

"HEDEFLENEN KİŞİSEL VERİLER VE PANİK ORTAMI YARATILMASI"

Dünyanın konuştuğu koronavirüsünün adını kullanan siber saldırganlar kişisel bilgileri ele geçirmeyi ve panik yaratmayı hedefliyor. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, kullanıcıları uyardı. Demircan, "Koronavirüsünün adı kullanılarak hacklemeyle alakalı çok fazla faaliyet yapılabiliyor. Hatta ismi korona olan şu an çok yaygın olmayan, önümüzdeki günlerde duyacağımız ciddi virüsler de yazılım olmaya başladı. Planlanan ve hedeflenen tüm dünya üzerinde onların da etki göstermeleri. Tamamen kişisel veriler ve bir panik ortamı yaratılması. Hedeflenen bu. Size bir dosya gönderiliyor. Bu bir ses dosyası olabilir. Bugünlerde hepimiz mesajlaşma uygulamalarının içinde bu ses dosyalarıyla çok sık karşılaşıyoruz. Bu ses dosyalarının içerisinde bir zafiyet var. Bu ses dosyasının adı koronavirüsünün adı kullanılarak paylaşılıyor. Siz bunu dinlediğinizde bir panik yaşıyorsunuz ve bu bilgiyi sevdiklerimle paylaşayım diyorsunuz. Kötü niyetli kişiler bunu da biliyorlar. Bu şekilde elden ele bu zafiyetin tüm telefon, tablet ve bilgisayarlara yayılmasına maalesef sebep oluyorsunuz. Bu da tüm kişisel verileri, kimlik bilgilerini, kredi kartı bilgileri gibi çok önemli şeyleri, fotoğraf ve notlarımızı tamamen risk altına alıyor" şeklinde konuştu.

VİRÜSLER MESAJLAŞMA UYGULAMALARI VE MAİL ÜZERİNDEN GELİYOR

Sanal ortamdaki bu virüslerin mail ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden ulaştırıldığını ifade eden Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, şunları söyledi: "Ağırlıklı olarak mesajlaşma uygulamalarıyla ve mail ortamıyla ulaştırılıyor. 'Koronavirüsüne karşı alınması gereken önlemler, korona aşısı stok sayısı çok az tıkla hemen satın al, koronaya karşı ne tür önlemler almalıyız, çocuğumu nasıl koruyabilirim, hamile kadınlar için koronavirüsünden korunma yolları' gibi insanları cezbeden, tıklamalarını engelleyemeyecekleri linkler gönderiliyor. Onlar tıklandığı zaman da bütün ortam hacklenmiş oluyor. Burada en önemli kriter, siz hangi ortamdan alıyorsunuz, genellikle bir mesajlaşma uygulamasından alıyorsanız bu kötü niyetli kişiler o mesajlaşma uygulamasının bulunduğu ortamı ve zafiyetleri kullanarak sizin bilgisayar ve kişisel verilerinizi ele geçirmeye çalışıyorlar. Bu konu için alınabilecek en önemli önlem uygulamalarımızın mutlaka güncel olması. Gelen linklerin dolandırıcılık mı, gerçek mi bunu anlayabilmemiz için mutlaka güvenlik duvarı yazılımı olması gerekiyor. Bu yazılımlar sürekli kendilerini güncelledikleri için sahte oltalama saldırısına maruz kalınabilecek linkler otomatik olarak açılmıyor. Bu da ek bir koruma kalkanı sağlıyor. Konuyla alakalı Sağlık Bakanlığı , devlet kurumları yeterli açıklamaları yapıyorlar. İnsanlar sadece bu bilgileri dikkate almalılar. Bunun dışındaki bilgiler dikkate alınmamalı. Bugün söylenen bu hastalığın bir aşısının olmadığı. Bunun olduğunu iddia eden herhangi bir link ya da herhangi sesli bir mesaj, dosya gelirse hiçbir şekilde açmadan o dosyayı silmek gerekiyor."

"ÇOK MESAJ GELİYOR, AÇMADAN HEMEN SİLİYORUM"

Vatandaşlar sanal ortamdaki virüslere karşı tedbirli. Telefonuna gelen bu tür linkleri açmadığını belirten, Hakan Taşkıran , "Dikkat ediyoruz. Bazen telefonlarımıza mesajlar geliyor. Açmıyoruz bile hemen siliyoruz. Öyle çok mesaj geliyor. Hiç açmadan silip gönderiyoruz" ifadelerini kullandı. Ayhan İnci ise "Tanımadığım bir yerden mail ya da link aldığım zaman açmıyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ile röportaj

-Vatandaşlarla röportajlar

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

- İstanbul