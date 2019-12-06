Son Dakika Haberleri: Sanal dünyadaki kelimeler Türkçeleşti: RT sektirme oldu
Son Dakika Güncel Sanal dünyadaki kelimeler Türkçeleşti: RT sektirme oldu - Son Dakika

Sanal dünyadaki kelimeler Türkçeleşti: RT sektirme oldu

6 saat önce

Pek çok yabancı terim gerek günlük hayatta, gerekse iş hayatında sıkça kullanılıyor.

Sanal dünyadaki kelimeler Türkçeleşti: RT sektirme oldu, System.String[]

Pek çok yabancı terim gerek günlük hayatta, gerekse iş hayatında sıkça kullanılıyor. Bu durumun önüne geçmek için düzenlenen çalıştayda, yabancı kelimeler Türkçeleştirildi. Herkesin sıkça kullandığı Re-Tweet'in yerini 'sektirme', Influencer yerine 'deneyimleyici' gibi birçok kelime ortaya çıktı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin, Yeni İletişim Ortamları'nda Türkçe: "Güncel Sorunlar ve Terim Önerileri Çalıştayı" 'Dijital İtibar, Endüstri 4.0 ve Yapay Zeka, Dijital Medya, Siber Güvenlik ve Toplum 5.0' konularıyla beş farklı masada Türkçe terimlere geçiş konunun uzmanlarıyla tartışıldı. Çalıştay Türk Dil Kurumu, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği iş birliğiyle gerçekleşti. TDK uzmanları, dilbilimciler, iletişimciler ve pek çok ilgili alandan uzmanın bir araya gelerek beyin fırtınası yaptığı çalıştayda, yabancı kelimelere karşılık Türkçe kelimeler ortaya çıktı.

TWITI SEKTİRMEK, MERAKLANDIRICI VİDEO İZLEMEK

Gerek günlük yaşamda, gerekse iş yaşamımızda sıklıkla karşımıza çıkan Re-Tweet, influencer, stalk, start-up, podcast, QR kod gibi pek çok terimin yerini Türkçe kelimeler aldı.

Toplam 100'den fazla terimin tartışılması gerektiği konusunda uzlaşılan çalıştayda, 40'a yakın çözüm önerisinde bulunuldu. Türkçe karşılıkları önerilen kelimelerden bazıları ise şöyle:

Re-Tweet (RT)/ Sektirme

Binge Watch/ Dizibitiren, Aralıksız İzlemek, Duraksız İzlemek

Diss Atmak/ Cevap Yollamak

Stalker/ Sanal Casusluk

Influencer/ Deneyimleyici

Caps/ Yazılı Resim, Resim Yorum

Cyber Bot/ Siber Can

Teaser/ Meraklandırıcı Video

Caption/ Resim Altı


İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:32 Kaynak: DHA
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