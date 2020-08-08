Sanal genel ticaret heyetleri; Kolombiya ve Meksika'yla görüşecek

Covid-19 salgını dolayısıyla tüm dünyada alınan seyahat kısıtlamaları ülkeleri farklı arayışlara sevk etti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan öncülüğünde dijital ortama taşınan Sanal Genel Ticaret Heyetleri programı; Özbekistan, Kenya, Hindistan gibi ülkelerden sonra Kolombiya ve Meksika'da da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Covid-19 pandemisi nedeniyle tüm dünyada alınan seyahat kısıtlamaları ve sağlık önlemleri neticesinde Genel Ticaret Heyeti Programlarının fiziksel olarak gerçekleştirilemedi. Söz konusu aksaklıktan dolayı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın öncülüğünde Ticaret Bakanlığı bünyesinde Sanal Genel Ticaret Heyeti programları hayata geçirildi.

Teknolojinin imkanlarından faydalanılarak dijital ortama taşınan Genel Ticaret Heyetleri, ihracatçılarımızı potansiyel alıcılarla bir araya getiren en önemli mekanizmalardan biri olma özelliğini devam ettirmekte.

Salgın döneminde, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda; Özbekistan, Kenya, Hindistan, Nijerya ve Pakistan'a yönelik gerçekleştirilen Sanal Genel Ticaret Heyetlerine, 10-21 Ağustos tarihleri arasında Kolombiya ve Meksika eklenerek devam edilecek.

Kolombiya ve Meksika Sanal Genel Ticaret Heyeti programına tarım, tarım makinaları, iklimlendirme ve ambalaj sektörleri başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde faaliyet gösteren 20 ihracatçı Türk firması ile 11 Meksikalı ve 21 Kolombiyalı ithalatçı firma katılım sağlayacaktır.

Program kapsamında ilk olarak Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin Meksiko ve Bogota Büyükelçileri ile Ticaret Müşavirleri ve ihracatçı firmaların katılımıyla bir video konferans görüşmesi yapılacak, ardından yine sanal ortamda ikili firma görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin, Latin Amerika bölgesindeki önemli ticaret ortaklarından olan Meksika ve Kolombiya ihracatçılar için önemli hedef pazarlar arasında yer alıyor. Kolombiya ve Meksika Sanal Genel Ticaret Heyeti programının, Türkiye ile bu iki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin ortaya çıkarılmasında ve uluslararası ticaret hacminin düştüğü bu dönemlerde Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Kolombiya ve Meksika'nın ardından, Sanal Genel Ticaret Heyeti programlarına, 24-28 Ağustos tarihlerinde Almanya ile devam edilecek. Söz konusu Sanal Genel Ticaret Heyetine de 20 Türk firması katılım sağlayacak. - ANKARA