Sanal gerçeklik gözlüğü ile "kırmızı etiketli" asansörlerdeki tehlikeleri gördüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanal gerçeklik gözlüğü ile 'kırmızı etiketli' asansörlerdeki tehlikeleri gördüler - Son Dakika

Sanal gerçeklik gözlüğü ile "kırmızı etiketli" asansörlerdeki tehlikeleri gördüler

6 saat önce

Bursa'da bazı vatandaşlar, asansör uygunluk denetleme kuruluşu RoyalCert'in "Güvensiz Asansör Gerçekleri Projesi" kapsamında sanal gerçeklik gözlükleriyle kırmızı etiketli asansörlerde karşılaşabilecekleri tehlikeli durumları deneyimledi.

Sanal gerçeklik gözlüğü ile

Bursa'da bazı vatandaşlar, asansör uygunluk denetleme kuruluşu RoyalCert'in "Güvensiz Asansör Gerçekleri Projesi" kapsamında sanal gerçeklik gözlükleriyle kırmızı etiketli asansörlerde karşılaşabilecekleri tehlikeli durumları deneyimledi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki etkinlikte asansör etiketleri hakkında bilgi alan vatandaşlar, sanal gerçeklik gözlüğü ile kırmızı etiketli bir asansöre binildiğinde başlarına gelebilecek üç ayrı senaryoyu tecrübe etme imkanı buldu.

Firmanın Bölge Müdürü Aykut Durna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birçok güvensiz asansöre binildiğini ya da hiç muayene yaptırılmayan asansörlerin de kullanıldığını bildiğimiz için güvensiz bir asansörde başımıza neler gelebileceğini sanal gerçeklikle insanlara anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Etkinlikte, sanal gerçeklik gözlüğü takıp kırmızı etiketli asansörlere binildiğini aktaran Durna, kırmızı etiketli veya muayenesi yapılmamış asansörlere kesinlikle binilmemesi gerektiğini anlatmaya çalıştıklarını bildirdi.

Gündelik hayatta kimsenin asansörlerde etiketlere dikkat etmediğini dile getiren firmanın Kurumsal İletişim Müdürü Ceyda Şatırtav ise şöyle konuştu:

"Medyada birçok asansör kazası haberi okuyoruz ama bunların hiçbiri aklımızda kalmıyor. İnsanlara asansör güvenliğine dair kalıcı bir tecrübeyi nasıl sunabiliriz diye kendimizi sorguladığımızda, sanal gerçeklik ile başlarına gelebilecek kazaları gösterebiliriz dedik. Hissedilebilir bir tecrübe sunarak asansöre binmeden önce etikete bakmanın önemini vurgulamak istiyoruz."

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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