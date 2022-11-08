Sanal gerçeklikte çığır açacak teknoloji! Oyunda ölen gerçek hayattan da kopacak - Son Dakika
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Sanal gerçeklikte çığır açacak teknoloji! Oyunda ölen gerçek hayattan da kopacak

08.11.2022 23:03

Sanal gerçeklik teknolojisinde her gün yeni gelişmeler yaşanırken, dünya çapında ünlü ABD'li Oculus şirketinin kurucusu Palmer Luckey, kullanıcının avatarının bir oyunda ölmesi halinde kafasını "patlayıcı şarj modülleri" ile havaya uçuran bir VR kulaklığı tasarladıklarını söyledi. Luckey, kulaklığın tam anlamıyla hizmete girmesinin uzun yıllar alacağını ifade etti.

Sanal gerçeklik (VR) teknolojisi kısa zaman içerisinde sınırları zorlayan seviyelere gelirken, neredeyse her gün yeni gelişmeler duyuruluyor. Amerikalı sanal gerçeklik teknoloji ve yazılım ürünleri şirketi Oculus'un duyurduğu son yenilik söz konusu alanda yaşanan ilerlemeyi gözler önüne serdi.

KULLANICININ KAFASINI UÇURAN VR KULAKLIK

Oculus'un kurucusu Palmer Luckey, kullanıcının avatarının bir oyunda ölmesi durumunda kullanıcının kafasını "patlayıcı şarj modülleri" ile havaya uçuran bir VR kulaklığı inşa ettiğini öne sürdü. Oyunda risklerin en üst seviyeye çıktığını belirten Luckey, "Gerçek hayatınızı sanal avatarınıza bağlama fikri beni her zaman büyüledi - riskleri anında maksimum seviyeye çıkarıyorsunuz ve insanları sanal dünya ve içindeki oyuncularla nasıl etkileşime girdiklerini temelde yeniden düşünmeye zorluyorsunuz. Güçlendirilmiş grafikler bir oyunun daha gerçek görünmesini sağlayabilir, ancak yalnızca ciddi sonuçların tehdidi bir oyunun size ve oyundaki diğer herkese gerçek hissettirebilir" dedi.

"HALA UZUN YILLAR VAR"

Blogunda bilgiler veren Luckey, oyunun sanal gerçeklik konularına odaklanan Sword Art Online filmindeki kurgusal katil kulaklık NerveGear'a bir övgü niteliğinde olduğunu kaydetti. Luckey, cihazın cinayet kısmının zaten çalıştığını, ancak VR bileşeninin hala çalışmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. "İyi haber şu ki, gerçek bir NerveGear yapmanın yarısına geldik" diyen Luckey, "Kötü haber şu ki, şimdiye kadar sadece seni öldüren yarısını buldum. Denklemin mükemmel VR yarısı hala uzun yıllar var" şeklinde konuştu.

"KULLANICININ BEYNİNİ ANINDA YOK EDER"

Palmer Luckey, kulaklıktaki patlayıcı yüklerin "ekranın belirli bir frekansta kırmızı yanıp söndüğünü algılayabilen dar bantlı bir fotosensöre bağlı" olduğunu dile getirirken, "Uygun bir oyun sonu ekranı görüntülendiğinde. Yükler ateşlenir ve kullanıcının beynini anında yok eder" ifadelerini kullandı. Kulaklığı denemek için henüz cesaretinin olmadığını söyleyen Luckey, ekipmanın hala çok değişken olduğunu söyledi.

"SON OLMAYACAK"

Luckey sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu noktada, sadece bir ofis sanatı parçası, oyun tasarımındaki keşfedilmemiş yolların düşündürücü bir hatırlatıcısı. Ayrıca, bildiğim kadarıyla, kullanıcıyı gerçekten öldürebilen bir VR cihazının ilk kurgusal olmayan örneği. Son olmayacak."

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Vr, Teknoloji, Son Dakika

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