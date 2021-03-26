Sanal gerçeklik turnuvası sona erdi

Menteşe Belediyesi işletmesi Atapark'da düzenlenen Beat Saber oyun turnuvasına 8-50 yaş aralığında toplam 153 oyuncu katıldı. Kolay ve zor olmak üzere 2 farklı kategoride eleme usulü düzenlenen yarışmaya katılan oyuncular, rakiplerini eleyerek şampiyon olabilmek için kıyasıya yarıştılar.

Turnuvanın kolay kategorisinde Efsun Ordubaslı birinci, Oğulcan Efe Cingöz ikinci, Özlem Yalçın üçüncü oldu. Zor Kategorisinde ise Alp Gökçe birinci, Mahmut Efe Uslan ikinci ve Gökhan Gökçe üçüncü oldu.

Turnuvanın Atapark'da düzenlenen ödül töreninde dereceye giren oyunculara ödüllerini takdim eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Espor tüm Dünya'da büyük bir pazara sahip olan ve kitlesini her gün arttıran bir branş. Pandemi sürecinde de mesafe sporları arasında son zamanlarda öne çıkıyor. Bu durumu düşünerek, gelişen teknolojiyi ve günceli takip eden, geleceğimiz olan gençlerimizle iç içe olan bir belediye olarak Türkiye'de ilk defa bu VR Espor turnuvasını düzenledik. Gençlerimize çocuklarımıza hitap eden projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Turnuvaya katılan tüm oyucuları tebrik ediyorum" dedi. - MUĞLA