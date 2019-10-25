Son Dakika Haberleri: Sanal gerçeklikte Mona Lisa
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Sanal gerçeklikte Mona Lisa

1 saat önce

Mona Lisa: Camın Ötesi'nde ziyaretçiler da Vinci'nin ünlü eserini yeni bir perspektiften görme ve sanal gerçeklik ortamında bu eserle kişisel düzeyde karşılaşma şansını elde ediyor.

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Mona Lisa: Camın Ötesi'nde ziyaretçiler da Vinci'nin ünlü eserini yeni bir perspektiften görme ve sanal gerçeklik ortamında bu eserle kişisel düzeyde karşılaşma şansını elde ediyor. Mona Lisa'yla gerçekleştirilen bu yenilikçi ve interaktif deneyim sayesinde Louvre Müzesi, da Vinci'nin ikonik eserini daha önce eşi benzeri görülmemiş bir yöntem kullanarak, tüm dünyadaki sanat severlerle tanıştırıyor.


Yedi dakikalık sürükleyici deneyimin başlangıcında kullanıcılar, Vive uygulaması aracılığıyla kendilerini Mona Lisa'nın her daim sergilenmekte olduğu Louvre'daki Salle des États salonunda buluyor. Kullanıcı ilk başta, tablonun önündeki seyirci kalabalığının arkasında kalıyor.


Kalabalık, tablonun önünden ayrılınca izleyici, aradaki koruyucu cam ve çerçeve olmaksızın, eserle yüz yüze kalacak kadar tablonun yakınına getiriliyor. da Vinci'nin şaheseriyle artık yalnız kalan seyirci, boya tabakasından görülen ahşap panelin dokusu da dahil olmak üzere bu ünlü yağlı boya tablonun en göz alıcı detaylarını ve eserin nasıl restore edildiğini yakından görebiliyor.


Sanal gerçeklik deneyimi, hareketli görüntü, ses ve etkileşimli tasarımı birleştirerek ziyaretçileri da Vinci dünyasına tüm derinliğiyle çekmenin yanı sıra ikonik sanat eserinin kızılötesi taramasının model hakkında neler söyleyebileceği konusunda da bir yaklaşım sunuyor.

Mona Lisa, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:24 
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