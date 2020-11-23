Sanal gıda fuarı The Fource, online toplantıyla açıldı - Son Dakika

Sanal gıda fuarı The Fource, online toplantıyla açıldı

23.11.2020 14:43
Sanal gıda fuarı The Fource, online toplantıyla açıldı, System.String[]

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, salgın koşullarına rağmen 1 Ocak-17 Kasım döneminde tarım ürünleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 17 milyar 700 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, salgın koşullarına rağmen 1 Ocak-17 Kasım döneminde tarım ürünleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 17 milyar 700 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından organize edilen sanal gıda fuarı The Fource, online toplantıyla açıldı.

Toplantıya katılarak bir konuşma yapan Musa Demir, Haziran ayından bu yana bakanlık tarafından desteklenen 7. sanal fuarın açıldığını, bugüne kadar düzenlenen 6 sanal fuarda 613 firmanın 28 bin 620'si yabancı olmak üzere toplamda 51 bin 328 firmayla görüşme yaptığını belirtti.

Demir, şunları kaydetti:

"Dünya ticaretini önemli ölçüde sekteye uğratan pandemi koşullarına rağmen 2020 yılının 1 Ocak-17 Kasım döneminde tarım ürünleri ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artışla 17 milyar 700 milyon dolar seviyesine ulaşmayı başarmıştır. Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler olarak ise Irak, Almanya, Rusya Federasyonu ve ABD ön plana çıkmaktadır. Ülkemiz, geleneksel ihraç ürünlerinin yanında tarıma dayalı sanayinin gelişmesiyle birlikte işlenmiş tarım ürünlerinde de dünyada söz sahibi olmaya başlamıştır."

Demir, Ticaret Bakanlığı olarak katma değeri yüksek, istihdam artırıcı özelliğe sahip, uzun vadede yüksek potansiyel arz eden ve nihai tüketiciye yönelik ürünlerin ihracatını desteklediklerini, sanal fuarlar ve sanal heyetlerle de sektörün yanında olmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

"Türkiye'de bir ilk"

TİM Başkanı İsmail Gülle de The Fource'un, Türkiye'nin ilk sanal gıda fuarı olduğunu, başta gıda ve tarım sektörleri olmak üzere tüm sektörlerin dijital dönüşüme ayak uydurduğunu söyledi.

Gıda ve tarım sektörlerinin salgın koşullarında ihracatını artırmayı başardığına işaret eden Gülle, "Öyle ki pandeminin etkisiyle birçok ülkenin sınırlarını kapattığı nisan ayında dahi fındık, yaş meyve sebze ve mamulleri sektörleri ihracatını artırma başarısı gösterdi. Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdiğimiz ekim ayında, tarım sektörlerimiz bu rekora 2 milyar 343 milyon dolarlık katkı sağladı." dedi.

İhracatı artırmak için yapılan tüm etkinliklerin çok önemli olduğunu belirten Gülle,"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'şahlanış dönemi' olarak ifade ettiği bu dönemde ihracatçılar olarak üzerimize düşen tüm görev ve sorumlulukları almaya hazırız. Hükümetimizin destekleri, Ticaret Bakanlığımızın yoğun çalışmaları ve ihracat ailemizin özverisiyle inşallah hayırlı ve bereketli bir dönemin arifesindeyiz." diye konuştu.

Farklı bir fuar deneyimi

EİB Başkanı Jak Eskinazi de Türkiye'nin 7 bölgesinde üretilen lezzetleri dünyanın 80 ülkesinden katılan ithalatçılara The Fource Fuarı'nda tanıtacaklarını söyledi.

Eskinazi, "The Fource ile sektör paydaşlarının sanal ortamda bir araya geleceği bilgi ve ticaret ağını hayata geçiriyoruz. The Fource, çağın ve teknolojinin sağladığı imkanlarla gıda ihracatımıza yeni bir açılım getirecek." ifadelerini kullandı.

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ise klasik fuar anlayışını çağın sağladığı teknolojik imkanlarla çok daha gelişmiş bir noktaya taşıyarak yerli ve yabancı tüm ziyaretçilere bambaşka bir fuar deneyimi yaşatacaklarını kaydetti.

Gıda ve tarım sektörlerinden 53 firmanın katılımıyla "thefource.org" adresi üzerinde açılan fuarı 80'in üzerinde ülkeden 1000'den fazla ithalatçının ziyaret etmesi bekleniyor.

Profesyonel ziyaretçiye açık fuar, 27 Kasım'a kadar devam edecek.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İhracat, Kasım, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanal gıda fuarı The Fource, online toplantıyla açıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı Hırsızlık yapmak için girdikleri sahada bir şey bulamayınca seyyar merdiveni çaldılar Borsa günün ilk yarısında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son Dakika! Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren cani damat: Eşimi ve çocuğumu göstermedikleri için yaptım Dağlık Karabağ'da çarpışan baba oğul; yıllar sonra köylerine kavuşup toprağı öptü, atalarının mezarını ziyaret etti Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü
Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor         
14:37
Ünlü anketçiden bomba iddia: Bahçeli, Berat Albayrak'ı çok seviyordu Ünlü anketçiden bomba iddia: Bahçeli, Berat Albayrak'ı çok seviyordu         
13:59
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Sergen Yalçın'dan kaleci transferi talebine isyan: Gençleri oynatın deyip transfer istiyorsunuz, nasıl olacak? Sergen Yalçın'dan kaleci transferi talebine isyan: Gençleri oynatın deyip transfer istiyorsunuz, nasıl olacak?         
13:46
Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı         
13:27
Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti         
12:53
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı         
12:12
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı         
11:39
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor         
10:57
İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin!         
10:42
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz         
10:15
Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı         
08:58
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 14:53:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanal gıda fuarı The Fource, online toplantıyla açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei