'Sanal Gözler'e TÜBİTAK'tan 200 bin TL hibe desteği - Son Dakika

Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunu Burak Oral ve ekibinin, görme engelli arkadaşlarının yaşadığı problemlerden yola çıkarak onların yaşamını kolaylaştırmak için tasarladığı "Sanal Gözler" isimli akıllı asistan sistemi, TÜBİTAK'tan 200 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı. Görme engellilerin dijital gözü olması hedeflenen projede; trafik ışıklarının durumunu bildirmekten yüz tanımaya, para tanımadan yazıları okumaya kadar birçok özellik bulunuyor.



Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunu ve öğrenciliği döneminde Engelli Öğrenci Birimi Temsilcisi Burak Oral, görme engelli bir arkadaşının ders materyallerinde yaşadığı bir problemden yola çıkarak sınıf arkadaşları Emre Köksal, Buse Güneş, Yağız Gazibaba ile birlikte soruna çözüm üretmek için çalıştı. İnsanların gözleriyle fark ettiği çevresel faktörlerin bir kısmını, görme engelli bireylere sesli geri bildirim vererek ve günlük hayatlarında fayda sağlayacak bir cihaz üretmeyi amaçlayan dört arkadaş, yapay zeka, makine öğrenimi ve görüntü işleme teknolojilerini kullanarak bir sistem geliştirdi. "Virtual eyes (Sanal gözler)" ismini verdikleri projeleriyle yüz tanıma, yaklaşan cisimlere karşı sensörler yardımı ile uyarı verme, Türk Lirası tanıma, basılı ya da el yazısı yazıları tanıyıp okuma, yaya trafik ışıklarının durumunu bildirme, kullanıcının önündeki ortamı betimleme gibi özelliklere sahip bir cihaz tasarladı. Kullanıcıların; tasarlanan cihaz sayesinde, isterlerse bileklik üzerindeki butonlar yardımıyla isterlerse de sesli komutlar vererek akıllı asistanı kullanabildikleri yerli bir prototip ortaya çıktı.



200 bin TL'li destek



Dört genç, projeleriyle Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi 2019'da, Türkiye Bilişim Derneği Özel Ödülünü kazandı. Virtual Eyes'ı en üst noktaya taşımak isteyen ve görme engellilerin günlük hayatta yaşadığı sorunları olabildiğince ortadan kaldıran bir akıllı asistan dönüştürmeyi hedefleyen genç yazılım mühendisleri Burak Oral ve Yağız Gazibaba, projelerini geliştirmek için çalışmalarını sürdürdü. Oral ve Gazibaba, projeleriyle Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi BİGG-Y aracılığıyla TÜBİTAK'IN girişimcilere 200 bin TL'ye kadar geri ödemesiz destek sağladığı 1512 Bireysel Genç Girişimcilik (BİGG) Programına başvurdu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan sonuçlara göre görme engellilerin adeta dijital gözü olacak proje, TÜBİTAK'tan 200 bin TL hibe desteği almaya hak kazandı.



Süreç hakkında bilgi veren Burak Oral, "Projemiz TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü ve Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Kuluçka Merkezi Minerva'da çalışmaya başladık. Bu süreçte şirketimizi de kurduk. Geçtiğimiz sene mezun olduğumuz Yaşar Üniversitesine projeyi daha da geliştirmek için yeniden dönmüş olduk. Projemizi geliştirmeye kaldığımız yerden çok daha profesyonel bir şekilde devam edeceğiz. İlk hedefimiz; yapay zeka ve görüntü işleme teknolojileri ile geliştirdiğimiz projemizin üretim prototipini bu yıl sonunda tamamlamak. Ardından akıllı cihazımızı seri üretime geçirip yurt içi ve yurt dışında piyasaya sunmak istiyoruz. Bu süreçte belki farklı iş ortakları ile çalışabiliriz, çünkü bizim için önemli olan en kısa sürede ürünümüzü olabildiğince fazla kişiye ulaştırmak. Sonrasında benzer teknolojiler ile farklı yapay zeka projelerimizi de hayata geçirmeye başlayacağız" diye konuştu - İZMİR