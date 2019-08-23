Sanal Hastalarla Eğitim Dönemi Başlıyor, Tübitak Destekli Proje

Hekim Adayları "Sanal Hastalarla" Eğitim Alacak

Sanal Hastalarla Eğitim Nasıl Olur?



Hacettepe Üniversitesi ve Sestek tarafından yürütülecek TÜBİTAK destekli ArGe projesiyle, konuşma tanıma özelliğine sahip 3 boyutlu "Sanal Hasta" uygulaması geliştirilecek. Hem yazılı hem de sözlü iletişime imkan veren sanal hasta uygulaması sayesinde iletişim becerilerini sürekli geliştirecek hekim adaylarının, olası tıbbi hata ihtimallerinin azaltılmasına yardımcı olunması hedefleniyor.



Dünya genelinde tıp fakültesi öğrencilerinin, gerçek hastalarla karşılaşmadan önce standart hasta eğitimleriyle olası hastalık senaryoları üzerinden deneyim kazanması amaçlanıyor. Ancak ülkemizde öğrenci sayısının fazlalığı ve tıp eğitim programının yoğunluğu nedeniyle hekim adayları bu görüşmeleri sınırlı sayıda gerçekleştirebiliyor. Bu soruna çözüm üretmek amacıyla Hacettepe Üniversitesi ile ses ve yapay zeka teknolojileri şirketi Sestek, TÜBİTAK'ın finansal desteğini de alarak hem yazılı hem de sözlü iletişime imkan veren "Sanal Hasta" uygulamasını geliştirmeye başladı. Doğal insan sesiyle konuşmaları tanıyan ve senaryolara bağlı olarak iletişim kurabilen "Sanal Hasta" uygulaması, öğrencilerin hastalarla daha etkili iletişim kurmalarına destek olmayı amaçlıyor. Uluslararası geçerlilik testlerinin ardından hayata geçirilecek olan proje, tıp dünyasında merakla bekleniyor.



"Sanal Hasta Uygulaması Klinikte Olası Tıbbi Hataların Azaltılmasına Destek Olacak"

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Sezer;



"Sanal hasta uygulamasıyla tıp öğrencilerine yönelik iletişim becerileri eğitimi yeni bir boyut kazanacak. Geleceğin hekimleri olan öğrencilerimiz; teknolojinin eğitime entegre edilmesinin avantajlarını yaşarken bir yandan da iletişim becerilerini teknoloji desteğiyle geliştirme şansına sahip olacak.



Standart hastalar kilo ve yaş gibi birtakım farklı özelliklere sahip oldukları için kolaylıkla her senaryoya uygun hale gelemiyor. Üstelik yoğun eğitim programı ve birtakım kısıtlar, öğrencilerin standart hastalarla sınırlı sayıda iletişim kurmalarına neden oluyor.



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak hazırlayacağımız birbirinden farklı 6 senaryo ile zenginleşecek Sanal Hasta uygulaması; klinik öncesi dönemde öğrencilerin, dilediği zaman ve ortamda çok sayıda tekrarlı uygulama yapmasına olanak sağlayarak; klinikte tıbbi hataların azalmasına dolaylı olarak etki edecek" dedi.



"Gerçek bir hasta varmış gibi diyalog kurulabilecek"



Tıp eğitiminde insan faktörünün getirdiği sınırların sanal hasta uygulamasıyla azalacağını belirten Sestek ArGe Merkezleri Yöneticisi Tuba Arslan Kır ise şunları aktardı:



"Üniversite ve sanayi işbirliğine güzel bir örnek olan sanal hasta uygulaması birçok fiziksel zorluğu ortadan kaldırarak hekim adaylarının mesleğe deneyim kazanarak adım atmalarını sağlayacak.



Sestek'in diyaloğa dayalı teknolojileri sayesinde uygulama; yazılı iletişimin yanı sıra öğrencilerin karşılarında gerçek bir hasta varmış gibi sözlü iletişim kurmalarına da imkan tanıyacak.



Üç boyutlu ve hareketli sanal karakterler içeren uygulama, öğrencilere verdiği geri bildirimlerle hangi aşamalarda eksik kaldıklarını belirterek yönlendirici önerilerde de bulunacak. Tüm süreç kayıt altına alındığı için eğitmenler de öğrencileri kolayca takip edebilecek."