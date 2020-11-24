Sanal maratonda "İyilik peşinde koştu" 46 öğrenciye burs kazandırdı - Son Dakika

TED Edirne Koleji, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla düzenlenen N Kolay İstanbul Maratonu Sanal Koşu Kampanyası'nda tüm koşu takımları arasında en yüksek miktarda en çok bağışı toplayan ikinci koşu takımı oldu. Maratonda, TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba, Türk Eğitim Derneği'nin "Eğitim Değiştirir Projesi" için bağış toplayan koşucular arasında en fazla kişiden toplayan bağış toplayan 1'inci en yüksek miktarda bağış toplayan 2'inci koşucu oldu. İba, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek için katıldıkları sanal maratonda 1336 hayırseverden 128 bin 285 lira bağış topladıklarını söyledi. "İyilik Peşinde Koş" sloganıyla hareket ettiklerini anlatan İba, "İmkanı olmayan çocuklarımız için bir bağış kampanyası düzenlendi. Türkiye genelinde 180 sivil toplum kuruluşu sanal olarak koşup bağış topladılar. Biz de TED'in 40 okulu arasında en çok bağış toplayan okulu olduk." dedi. İba, N Kolay İstanbul Maratonu'nda "En İyi Kurumsal Koşucular Listesi"nde ilk sırada yer almanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. TED Edirne Koleji olarak topladıkları bağışla 46 öğrencinin bir yıllık eğitim masrafını karşılayacaklarını belirten İba, şunları kaydetti: "Dün akşam rahat ve huzurlu bir uyku uyuduk. İmkanları kısıtlı olan çocuklarımıza katkı vermenin hazzı ve mutluluğunu yaşadık. Bizim dışımızda birçok koşucu ve büyük firma destek olmak için kampanyaya katıldı. Birçok büyük firmanın arasından Edirne'ye birincilik getirmek bizim için sevindirici oldu. Öğrencilerimize elimizden gelen katkıyı yapmak için çaba sarf ediyoruz."