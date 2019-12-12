Sanal Mona Lisa, turizm fuarı EMITT'le İstanbul'a gelecek - Son Dakika

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından EMITT, 30 Ocak-2 Şubat 2020 arasında dünya turizm profesyonellerini ve tüketicileri 24. kez ağırlayacak.

Fuarın düzenleyicisi Hyve Group'tan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğiyle, Türkiye Otelciler Federasyonu ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin iş ortaklığında gerçekleşen EMITT, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Fuarda, turizm sektörünün pazarlama ve hizmet boyutlarında dijitalleşmesi sürecine ağırlık verilirken, ziyaretçiler çok sayıda teknolojik gösteriye de şahit olacak. HTC Vive iş birliğiyle her günün temasına özel, sanal gerçeklik teknolojisi olan VR içerikleriyle, turizm profesyonelleri sanal gerçekliği deneyimleyebilecek ve teknoloji sohbetlerine katılabilecek.

Sanal Mona Lisa Sergisi

VR teknolojisi aracılığı ile ziyaretçilerin deneyimleyeceği sanal sergi Mona Lisa: Beyond The Glass, EMITT'in ilgi çekici etkinliklerinden olacak. Louvre Müzesi tarafından gerçekleştirilen ilk sanal gerçeklik deneyimi Mona Lisa: Beyond the Glass Sergisi, Türkiye'de ilk defa EMITT Turizm Fuarı'nda turizm profesyonelleri ve katılımcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Sanal gerçeklik teknolojisi, ahşap panel üzerine resmedilen tablonun ince detaylarını çok daha yakından inceleme, boya katmanlarının arasında ahşap panelin dokusunu ve üzerindeki çatlakları görüntüleme imkanı sunacak. Louvre Müzesi'nin ve Mona Lisa'nın teknolojiye taşınması, dijitalleşmenin turizmde oynadığı kilit role ışık tutacak.

Göbeklitepe ve Everest tırmanışı, EMITT'te deneyimlenebilecek

Fuarın 3. gününde, VR teknolojisi ile bu seferki durak, dünyanın en eski kült yapılar topluluğu olarak tarihe geçen Göbeklitepe olacak. Katılımcılar fuarda, Göbeklitepe'ye sanal gerçeklik teknolojisiyle turistik gezi yapabilecek. "Tarihi Değiştiren Göbeklitepe ile Turizmi Dönüştürmek Mümkün mü?" konferansının düzenleneceği fuarda, katılımcılar, dünyanın en yüksek tepesi Everest VR ile zirvede neler olduğunu gerçekçi ve etkileyici görseller eşliğinde keşfetme fırsatına sahip olacak.

Katılımcılar ayrıca, Google Earth VR ile Tokyo'nun kalabalık caddelerinden Roma'daki tarihi kolezyuma kadar dolaşma ve dijital olarak deneyimleme imkanı bulacak.

Rekor seviyede yabancı ziyaretçi ve turizm profesyonelini ağırlamaya hazırlanan EMITT, turizm sektörünün yeni gündem maddelerinin tartışıldığı platform olma misyonunu da sürdürecek. Katılımcılar için değer yaratan içerikler ve iş birlikleriyle sektöre yön veren fuar, "turizm 4.0" başta olmak üzere dijitalizasyon, online satışlar ve dijital pazarlama konularını uzmanları ile örnek vakalar ışığında detaylı şekilde konuşma fırsatı sunacak.

Geçen yıl 94 ülkeden 5 bin 620 katılımcı ve 57 bin 470 ziyaretçiyi ağırlayan EMITT'te "Turizme Damga Vuran Global ve Yerel Trendler" ve "Dijital Satış Kanallarınızın Performansını Artırma Yöntemleri" konularının ele alınacağı oturumlar da düzenlenecek.