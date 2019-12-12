Sanal Mona Lisa, turizm fuarı EMITT'le İstanbul'a gelecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanal Mona Lisa, turizm fuarı EMITT'le İstanbul'a gelecek - Son Dakika

Sanal Mona Lisa, turizm fuarı EMITT'le İstanbul'a gelecek

6 saat önce

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından EMITT, 30 Ocak-2 Şubat 2020 arasında dünya turizm profesyonellerini ve tüketicileri 24. kez ağırlayacak.

Sanal Mona Lisa, turizm fuarı EMITT'le İstanbul'a gelecek, System.String[]

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından EMITT, 30 Ocak-2 Şubat 2020 arasında dünya turizm profesyonellerini ve tüketicileri 24. kez ağırlayacak.

Fuarın düzenleyicisi Hyve Group'tan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğiyle, Türkiye Otelciler Federasyonu ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin iş ortaklığında gerçekleşen EMITT, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Fuarda, turizm sektörünün pazarlama ve hizmet boyutlarında dijitalleşmesi sürecine ağırlık verilirken, ziyaretçiler çok sayıda teknolojik gösteriye de şahit olacak. HTC Vive iş birliğiyle her günün temasına özel, sanal gerçeklik teknolojisi olan VR içerikleriyle, turizm profesyonelleri sanal gerçekliği deneyimleyebilecek ve teknoloji sohbetlerine katılabilecek.

Sanal Mona Lisa Sergisi

VR teknolojisi aracılığı ile ziyaretçilerin deneyimleyeceği sanal sergi Mona Lisa: Beyond The Glass, EMITT'in ilgi çekici etkinliklerinden olacak. Louvre Müzesi tarafından gerçekleştirilen ilk sanal gerçeklik deneyimi Mona Lisa: Beyond the Glass Sergisi, Türkiye'de ilk defa EMITT Turizm Fuarı'nda turizm profesyonelleri ve katılımcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Sanal gerçeklik teknolojisi, ahşap panel üzerine resmedilen tablonun ince detaylarını çok daha yakından inceleme, boya katmanlarının arasında ahşap panelin dokusunu ve üzerindeki çatlakları görüntüleme imkanı sunacak. Louvre Müzesi'nin ve Mona Lisa'nın teknolojiye taşınması, dijitalleşmenin turizmde oynadığı kilit role ışık tutacak.

Göbeklitepe ve Everest tırmanışı, EMITT'te deneyimlenebilecek

Fuarın 3. gününde, VR teknolojisi ile bu seferki durak, dünyanın en eski kült yapılar topluluğu olarak tarihe geçen Göbeklitepe olacak. Katılımcılar fuarda, Göbeklitepe'ye sanal gerçeklik teknolojisiyle turistik gezi yapabilecek. "Tarihi Değiştiren Göbeklitepe ile Turizmi Dönüştürmek Mümkün mü?" konferansının düzenleneceği fuarda, katılımcılar, dünyanın en yüksek tepesi Everest VR ile zirvede neler olduğunu gerçekçi ve etkileyici görseller eşliğinde keşfetme fırsatına sahip olacak.

Katılımcılar ayrıca, Google Earth VR ile Tokyo'nun kalabalık caddelerinden Roma'daki tarihi kolezyuma kadar dolaşma ve dijital olarak deneyimleme imkanı bulacak.

Rekor seviyede yabancı ziyaretçi ve turizm profesyonelini ağırlamaya hazırlanan EMITT, turizm sektörünün yeni gündem maddelerinin tartışıldığı platform olma misyonunu da sürdürecek. Katılımcılar için değer yaratan içerikler ve iş birlikleriyle sektöre yön veren fuar, "turizm 4.0" başta olmak üzere dijitalizasyon, online satışlar ve dijital pazarlama konularını uzmanları ile örnek vakalar ışığında detaylı şekilde konuşma fırsatı sunacak.

Geçen yıl 94 ülkeden 5 bin 620 katılımcı ve 57 bin 470 ziyaretçiyi ağırlayan EMITT'te "Turizme Damga Vuran Global ve Yerel Trendler" ve "Dijital Satış Kanallarınızın Performansını Artırma Yöntemleri" konularının ele alınacağı oturumlar da düzenlenecek.

Mona Lisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fatih Terim: Radikal kararlar almalıyız
Sigara tiryakilerini üzecek iddia: 5 Ocak'ta büyük zam gelecek Son dakika: Bakan Albayrak: Sosyal konutlar için başvurular 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında yapılacak Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri
19:25 Galatasaray, İstanbul'a döndü - Son Dakika
19:24 Uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
19:20 Türk Kızılaydan Suriye'ye insani yardım - Son Dakika
19:20 Hatay'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü - Son Dakika
19:19 Edirne emniyet müdürü: uyuşturucu satanlara hesabını soracağım - Son Dakika
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Son Dakika
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 19:29:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanal Mona Lisa, turizm fuarı EMITT'le İstanbul'a gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]