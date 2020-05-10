Sanal Narko Timi'yle internet üzerinden uyuşturucuyla mücadele - Son Dakika

İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yapan ve uyuşturucuya özendiren kişilere karşı Sanal Narko Timi kurdu. Sosyal medya uygulamaları ve çeşitli internet sitelerini 24 saat kontrol eden tim, şüpheli hesapları takibe alıyor ve işlem yapıyor. Sanal Narko Timi, kurulmasından bugüne kadar, uyuşturucuya özendirdiği iddia edilen bazı rap sanatçıları ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 38 kişi hakkında işlem gerçekleştirdi.

ÖNCELİK GELEN ŞİKAYETLER

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üreten ve sokaklarda satan kişilerle mücadele etmekle kalmayıp artık internet üzerinden de gençlere ulaşmaya çalışan ve insanları uyuşturucuya özendiren kişilerin önüne geçmek için çalışma başlattı. Kurulan Sanal Narko Timi ile uyuşturucuya özendiren paylaşımlarda bulunan sosyal medya fenomenleri ve uyuşturucuyu öven rap sanatçıları hakkında da işlemler yapılmaya başlandı. Ekipler küçük yaştaki çocukların ailelerin şikayetlerine öncelik veriyor. İnternet ve sosyal medya konusunda uzman bir ekipten oluşan Sanal Narko Timi,, 5 kişiden oluşuyor ve 24 saat narkotik suçlarla mücadele etmek için internet üzerinden sanal devriye gerçekleştirerek yapılan her paylaşımı inceliyor. Şüpheli bulunan paylaşımları yapan kişilerin kimlik bilgilerine ulaşan tim, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıyor. Sanal Narko Timi, sosyal medya üzerinden tespit edilen kişilerin kimlik bilgilerine ulaşamıyorsa sosyal medya şirketlerinin avukatlık bürolarıyla iletişime geçerek, kimlik tespiti yapmak için çalışmalar gerçekleştiriyor.

500 SORUŞTURMA AÇILDI

Gelen ihbarları değerlendirerek yapılan paylaşımlardaki video, fotoğraf ve yazılarda inceleme yapan tim, şüpheli kişileri takibe alıyor. Timin takibe aldığı ve haklarında ihbar bulunan kişilerin arasında bazı Youtuberlar, sosyal medya fenomenleri ve rap sanatçıları da yer alıyor. Yapılan paylaşımları kayıt altına alan tim, paylaşılan görüntü ya da metin silinmişte olsa kayıt altına alınmış olduğundan delil olarak saklıyor. Bir ihbar gelmiş ve gelen ihbardaki paylaşım silinmiş olsa bile tim, bu paylaşıma ulaşarak gerekli işlemleri başlatıyor. Gerçekleştirilen bu çalışmaların devamında ise Sanal Narko Timi, şüpheli bulunan kişilere operasyon düzenlerken, geçtiğimiz yıl içerisinde 500 soruşturma açıldı. Sanal Narko Timi tarafından sosyal medya üzerinde yapılan araştırmada uyuşturucu madde içerikli paylaşımları yapanların büyük çoğunluğunu 15 ila 25 yaş arasındaki kişiler oluşturuyor.

- İstanbul