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Sanal ofislere ilgi sürüyor: 2021'in ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı yüzde 20,15 arttı - Son Dakika

Sanal ofislere ilgi sürüyor: 2021'in ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı yüzde 20,15 arttı

03.06.2021 10:10

Pandemide yaygınlaşan hibrit ve uzaktan çalışma modeli, yeni iş fikirlerine alan açtı.

Pandemide yaygınlaşan hibrit ve uzaktan çalışma modeli, yeni iş fikirlerine alan açtı. 2021'in ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 20,15 artışla 41 bin 170'e ulaştı. Şirketlerin ofis tercihleri ise sanal ofislerden yana oldu. Olmadık Ofis Yönetici Ortağı Gökhan Doğru, 'Sanal ofislere akın sürüyor. 2021'nin başından beri her ay yüzde 30'un üstünde büyüyoruz' dedi.

Pandemi döneminde yaygınlaşarak kimi şirketler için kalıcı hale gelen mekan bağımsız çalışma düzeni ve yeni dönemin sıcak gündemi hibrit çalışma modeli, kendi işini kurmak isteyenlere cesaret verdi. TOBB verilerine göre 2020 yılında kurulan şirket sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 20,65 artarak 102 bin 794'e ulaştı. Bu yıl ise ilk 4 ayda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,15 artışla 41 bin 170 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde kurulan şirketlerin ofis tercihlerinde ise sanal ofislerin yükselişi dikkat çekerken, Olmadık Ofis Yönetici Ortağı Gökhan Doğru konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'İLK 5 AYDA YÜZDE 85 ORANINDA BÜYÜDÜK'

Sanal ofisler, insanların kullandığı ofis türlerinden biri olduğunu aktaran Doğru, 'Eğer fiziki bir ofis kullanımına ihtiyacınız yoksa, şahıs şirketlerinden tüzel, limited ya da anonim şirketlere kadar herkesin gelip kullanabileceği bir ofis. Pandemi her ne kadar tüm dünyayı zor durumda bıraksa da özellikle Türk ekosisteminde girişimciliğin büyüdüğünü görüyoruz. 2020'nin mart ayına ait verilere baktığımızda, şirket kuruluş adetleri 100 binlerin üzerindeyken 2021'in ilk 4 ayında 40 binin üzerinde kurulum var. Bu noktada hem bu yıl hem de geçen yılı ele aldığımızda yaklaşık yüzde 20 gibi bir oransal artışa tekabül ediyor. Bu oranlar içerisinde sanal ofislerin de payı büyük. Biz de şirket olarak, pandemi döneminde her ay yüzde 30 gibi bir büyüme yakaladık. Şu anda geldiğimiz noktada ise 2021'in ilk 5 ayında yüzde 85'lik bir büyüme noktasındayız. Bu artış da hızla devam ediyor. Bunun temelinde yatan en büyük sebeplerden biri, insanların hali hazırda fiziki bir alan kullanımına ihtiyaç duymadan çalışıyor olabilmeleri' diye konuştu.

SANAL OFİS FİZİKİ OFİSE GÖRE DAHA KARLI

Sanal ofisin maliyeti ile fiziki ofisin maliyetlerini değerlendiren Doğru, 'Bugün şahıs şirketi kurmak is-teyen bir kişi, eğer fiziki bir alan kiralamak isterse, o alanın kirası, aylık stopajı, elektrik, su ve doğalgaz gibi fatura maliyetlerini karşılaması gerekir. Tabii bu noktada tutulacak yerin lokasyonu da önem arz ediyor. Böyle senaryolarda 2 ile 15 bin arasında fiyatlar ödemek durumunda kalıyorlar. Ancak sanal ofisi tercih etmeleri durumunda ayda ödeyecekleri tutar genel anlamda sabit olacaktır ki ek ücretlendirmeler de söz konusu olmaz. Birçok hizmet de müşteriler adına, tarafımızdan yapılır. Fiziki bir ofis gibi kullanılabilir' diyerek sanal ofisin sadece internet üzerinde olmadığını vurguladı.

'SANAL OFİS KULLANIMI İLERDE DAHA DA ARTACAK'

İleride sanal ofis kullanımı daha fazla artacağını söyleyen Doğru, 'Bu zamana kadar, Türk insanının da hali hazırda fiziksel ofis kullanımları çokça yaygındı. Pandemiyle birlikte artık fiziki ofislere alternatif ofis modelleri çıktı. Ortak çalışma alanları, network dediğimiz ofisler, istasyon ofisler çıktı. Bu da sizi hergün ofise sürüklemek yerine, size en yakında olan sanal ofislere ya da ortak çalışma alanlarına gidip çalışabileceğiniz, haftanın belirli günlerinde belki de evinizde çalışabileceğiniz bir durum söz konusu. Bu hem iş veren tarafından hem de çalışanlar açısından oldukça rahat, mali yönden de oldukça kazanç sağlayabilecek bir ofis yapısı' dedi.

Sanal ofislere ilgi sürüyor: 2021'in ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı yüzde 20,15 arttı
Sanal ofislere ilgi sürüyor: 2021'in ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı yüzde 20,15 arttı
Sanal ofislere ilgi sürüyor: 2021'in ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı yüzde 20,15 arttı
Sanal ofislere ilgi sürüyor: 2021'in ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı yüzde 20,15 arttı

Gökhan Doğru, Pandemi, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Sanal ofislere ilgi sürüyor: 2021'in ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı yüzde 20,15 arttı - Son Dakika Ekonomi


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