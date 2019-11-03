Son Dakika Haberleri: Sanal ortam birlikteliğini gerçeğe taşıdılar
Son Dakika Güncel Sanal ortam birlikteliğini gerçeğe taşıdılar

Sanal ortam birlikteliğini gerçeğe taşıdılar

6 saat önce

Sosyal medyada, 'Vefalı Malatyalılar ve Naif İnsanlar Yurdu' grubunun bazı üyeleri, Malatya'da bulunan bir kafe de bir araya gelerek tanışma etkinliği gerçekleştirdiler.

Sanal ortam birlikteliğini gerçeğe taşıdılar, System.String[]

Sosyal medyada, 'Vefalı Malatyalılar ve Naif İnsanlar Yurdu' grubunun bazı üyeleri, Malatya'da bulunan bir kafe de bir araya gelerek tanışma etkinliği gerçekleştirdiler.


Malatyalıları bir arada bulundurmak ve Malatyalılar ile bir araya gelip tanışmak, hasbi al etme amacıyla yaklaşık 1 ay önce kurulan ve bin üyeyi geçen grup yöneticileri, üyeleri bir araya getirmek ve tanışmak amacıyla etkinlik düzenlediler.


Yaklaşık 40 kişi belirledikleri yer ve saatte bir araya gelerek tanışırken, Malatya ve Malatya'nın kültürleri hakkında bilgi alış verişinde bulundular. Şehir dışında yaşayan Malatyalılar da etkinliğe katılırken, grup kurucusu Erol Kurhan, kendilerini kırmayarak bu tanışma buluşmasına geldikleri için grup üyelerine teşekkür etti. Kurhan, ayrıca etkinliklerini sürekli devam ettireceklerini de vurguladı. - MALATYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:53 Kaynak: İHA
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