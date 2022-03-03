Sanal ortamda suç işlediği tespit edilen 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sanal ortamda suç işlediği tespit edilen 6 şüpheli tutuklandı

03.03.2022 20:17
Sanal ortamda suç işlediği tespit edilen 6 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ayda yakalanan ve sanal ortamda suç işlediği tespit edilen 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Sakarya'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ayda yakalanan ve sanal ortamda suç işlediği tespit edilen 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Şubat ayında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin raporunu açıkladı. Rapora göre ekipler, 403 dijital materyal incelemesi ve 405 sosyal medya hesabı üzerinde açık kaynak araştırması yaptı. Ekipler ayrıca sanal ortamda suç işlediği tespit edilen 24 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirdi. Bu şüphelilerden ise 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

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Siber Suçlarla Mücadele, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sanal ortamda suç işlediği tespit edilen 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanal ortamda suç işlediği tespit edilen 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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