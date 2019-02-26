Son Dakika Haberleri: Sanal Ortamdan Latin Harfleriyle Kazakça Öğreniyorlar

Sanal Ortamdan Latin Harfleriyle Kazakça Öğreniyorlar

11 dakika önce

Kazakistan'da Devlet Dili Geliştirme Vakfı, devlet kurumlarıyla başlatılan sanal dil öğretim portalıyla hem Kazakistan vatandaşları hem de yabancıların, Latin harflerinin kullanıldığı yeni Kazak alfabesini öğrenmelerine katkı sağlıyor.

Sanal Ortamdan Latin Harfleriyle Kazakça Öğreniyorlar, System.String[]
ALİİA RAİMBEKOVA - Kazakistan'da Devlet Dili Geliştirme Vakfı, devlet kurumlarıyla başlatılan sanal dil öğretim portalıyla hem Kazakistan vatandaşları hem de yabancıların, Latin harflerinin kullanıldığı yeni Kazak alfabesini öğrenmelerine katkı sağlıyor.

Devlet Dili Geliştirme Vakfı tarafından, Birinci Cumhurbaşkanı Vakfı ve Samruk Kazına Refah Fonunun destekleriyle 2015 yılında başlatılan "Soyle.kz Dil Öğretim Portalı Projesi" aracılığıyla binlerce Kazak ve yabancı, uzaktan eğitimle ücretsiz olarak Kazakçayı öğreniyor.

Kazakça, portalda daha önceden Kiril alfabesiyle öğretilirken, ülkenin geçen yıl Latin alfabesine geçmesiyle dersler yeni Kazak alfabesiyle veriliyor.

Kullanıcı sayısının 115 binden fazla olduğu portalda, bütün derslere her gün 24 saat erişim imkanı sunuluyor. Portal gramer, sözlük, sesli ve görüntülü malzemeleri içeriyor.

Vakıf Müdürü Azat Şaueyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli projeler geliştirerek ülkesinin Latin alfabesine geçiş sürecini desteklemeye çalıştıklarını belirterek, "Soyle.kz sitemiz 4 yıldır faaliyet gösteriyor. Şu an 115 binden fazla kullanıcımız var. Kazakça öğreniyorlar." dedi.

Kazakistan'ın geçen yıl Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçme kararı almasıyla, portala Latin harflerinin kullanıldığı yeni Kazak alfabesini eklediklerini dile getiren Şaueyev, "Hem vatandaşlarımızın yeni alfabeyi öğrenmelerine hem de yabancıların Kazakçayı öğrenmelerine imkan sağlıyoruz." diye konuştu.

Şaueyev, portaldan günde 40 dakika ders çalışanların, 1-2 ayda Kazakça konuşma becerilerini geliştirebileceğini söyledi.

Yeni Kazak alfabesini öğrenmekte zorluk yaşanmadığına işaret eden Şaueyev, İngilizce tercüme sayesinde yeni alfabeyle Kazakça öğrenmenin özellikle yabancılar için kolay olduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:06 Kaynak: AA

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