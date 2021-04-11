Sanal Pos veya Temassız Ödeme Sistemleri Güvenilir Mi?

PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, sanal pos ve temasız ödeme sistemlerinin güvenirliği konusunda bilgi verdi. Sanal pos ve temasız ödeme sistemlerinde kullanılan sistemlerin Mastercard, Troy, Bankalararası Kart Merkezi gibi kuruluşların kullandıkları sistemler olduğunu dolayısıyla sürekli denetlenen, güvenirliği birtakım standartlarla sağlanan yapılar olduğunu ve güvenli olduğunu söyledi.

Kartlı ödeme sistemleriyle ilgili PCI-DSS diye tabir edilen ödeme sistemleri endüstrisi Veri Güvenlik Standartları diye bir standart olduğunu, bu standartları oluşturanların ise Mastercard gibi kuruluşlar olduğunu, Türkiye'de Bankalararası Kart Merkezi'nin de bu yapının içerisinde yer aldığını söyledi. Bu yapının ödemeyi sunarken tüketiciye güvenirliğini sağlamakla yükümlü olduğunu dolayısıyla sanal kart ve temassız ödemenin bu yapıların hepsinde sürekli kontrol edilen güvenlik standartlarının olduğunu belirtti.

Metrobüste pos cihazını insanların cüzdanına yaklaştırıp temasız ödeme alma gibi söylemlerin asparagaras olduğunu teknik olarak mümkün olabileceğini fakat ikinci veya üçüncü kez yapılamayacağını, bu olağandışı durumlarda para karttan çekilse de o posun bankası posun sahibine parayı ödemeyeceğini ve bankanın parayı iade edeceğini vurguladı. Tüketici anlamında bir risk olmadığını, bankaların pos sistemleri için bir riski olduğunu, bu durumları o posun bankasının yürüttüğünü ifade etti.