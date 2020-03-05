"Sanal Ticaret Akademisi"nde eğitimler başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticaret altyapısının geliştirilmesi, ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla Sanal Ticaret Akademisi'nin hizmete girdiğini açıkladı.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanal Ticaret Akademisi'nin tanıtım toplantısında, "Ticaret Bakanlığı olarak bugün ülkemizin ticaret altyapısının geliştirilmesi, ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik ve Sanal Ticaret Akademimizi bütün vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz" dedi.



Bakan Pekcan, "Sanal Ticaret Akademisi, ülkemize yeni girişimciler, yeni ihracatçılar kazandırılmasına yardımcı olacak. Ticaret erbabımızın ve ihracatçılarımızın farklı konulardaki bilgilerini geliştirmelerine, ihracatlarını, performanslarını artırmalarına ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlayacak. Bu eğitim sistemimiz 7/24 çalışma masanızda ya da mobil telefonunuzda her zaman eğitime hazır olacak ve en önemlisi bütün vatandaşlarımızın hizmetine açık, ücretsiz bir eğitim vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Sanal Ticaret Akademisi'nin Türkiye ve dünyada en önemli 'online' eğitim portallarından biri olduğunun altını çizen Bakan Pekcan, "Sanal Ticaret Akademimiz, hem personel eğitimlerinin sağlanması, nüfussal kapasitelerinin geliştirilmesine yardımcı olacak hem de bir fikri ya da ürünü olan vatandaşlarımızın şirketleşmesine ve ihracatçı olmasına da katkı sağlayacak. Buradan aldıkları eğitimler, öğrencilerimiz ya da kendilerine ticaret hayatında yeni bir kariyer çizmek isteyen bütün vatandaşlarımız için hem iş bulma kolaylığı sağlayacak ya da kendi işlerini kurma yönünde onları cesaretlendirecek" şeklinde konuştu.



Üç ayrı konu, üç ayrı sertifika



Sanal Ticaret Akademisi'nin içerdiği konulara da değinen Pekcan, "Sanal Ticaret Akademimizin konuları arasında girişimcilik, iç ticaret ve dış ticaret bulunmaktadır. ve üç ayrı sertifika vereceğiz bu eğitimlerden yaralananlara. Her bir programımızın derslerini yeterli sayıda alan vatandaşlarımız sertifika almaya hak kazanacaklar" diye konuştu.



Sanal sınıflar da oluşturulacak



Sanal sınıf uygulaması gerçekleştireceklerini kaydeden Bakan Pekcan, "Sanal sınıflar oluşturacağız ve buralarda canlı bağlantıyla eğitimden faydalanan vatandaşlarımız ile bakanlığımızın uzmanları ya da konunun diğer uzmanları ve ticaret müşavirlerimiz karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilecekler, eğitimden 'online' olarak yararlanabilecekler" ifadelerini kullandı.



Pekcan, Sanal Ticaret Akademisi'nin Türkiye'nin ticaret hayatı için katma değeri yüksek bir eğitim oluşturacağını ve katma değeri artıracağına inandığını dile getirdi. Program sonunda internet üzerinden Sanal Ticaret Akademisi'ne bağlanılarak, derslerden örnekler gösterildi. - ANKARA