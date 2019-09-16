Sanat Akademisi kayıtları başladı

Bilecik'te birçok alanda ücretsiz eğitimlerin verileceği Sanat Akademisi için başvurular başladı.



Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan ve 14 ayrı alanda müzik, dans ve sanat derslerinin verileceği Bilecik Belediyesi Sanat Akademisine, her yaştan insan başvuruda bulunabilecek. Gitar, bağlama, keman, klarnet, perküsyon, bateri, piyano, yan flüt, halk oyunları, modern danslar, Türk Halk Müziği korusu, Türk Sanat Müziği korosu, çocuk korosu, resim ve heykel alanlarında eğitimlerin verileceği Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi için başvurular Kültür ve Kongre Merkezinde alınacak.



Öte yandan, Belediye Başkanı Semih Şahin'in destek ve yakın takibi ile gerçekleştirilecek Sanat Akademisine kursiyerlerin, 15 Ekim 2019 tarihi itibariyle eğitim almaya başlayacakları belirtildi. - BİLECİK