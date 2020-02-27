Sanat Akademisi'nde bahar dönemi başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanat Akademisi'nde bahar dönemi başlıyor - Son Dakika

Sanat Akademisi'nde bahar dönemi başlıyor

6 saat önce

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde bahar dönemi dersleri başlıyor.

Sanat Akademisi'nde bahar dönemi başlıyor, System.String[]

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde bahar dönemi dersleri başlıyor.


6 haftalık zengin ders içeriğiyle gerçekleşecek seminer programlarında; öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Öğrenciler, seçmiş oldukları alanda derinleşme ve akademik üretimin bir parçası olma fırsatını yakalayacaklar.


2019-2020 Bahar döneminde; Felsefe, Mimarlık, Tarih, Sinema, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Müzik gibi farklı disiplinlerde 7 farklı çalışma grubu altında toplam 18 ders başlığı yer alıyor. Akademi yetkililerinden yapılan açıklamada; derslere mülakat yoluyla öğrenci alımı yapılacağı belirtilirken, kayıtların 8 Mart 2020 tarihine kadar fikirvesanat.org internet sitesi üzerinden gerçekleşeceği bildirildi. - SAKARYA

Serdivan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:58 Kaynak: İHA
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