Sanat Akademisi'nde bahar dönemi başlıyor - Son Dakika

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde bahar dönemi dersleri başlıyor.



6 haftalık zengin ders içeriğiyle gerçekleşecek seminer programlarında; öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Öğrenciler, seçmiş oldukları alanda derinleşme ve akademik üretimin bir parçası olma fırsatını yakalayacaklar.



2019-2020 Bahar döneminde; Felsefe, Mimarlık, Tarih, Sinema, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Müzik gibi farklı disiplinlerde 7 farklı çalışma grubu altında toplam 18 ders başlığı yer alıyor. Akademi yetkililerinden yapılan açıklamada; derslere mülakat yoluyla öğrenci alımı yapılacağı belirtilirken, kayıtların 8 Mart 2020 tarihine kadar fikirvesanat.org internet sitesi üzerinden gerçekleşeceği bildirildi. - SAKARYA