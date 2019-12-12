Sanat Akademisi'nin genç yeteneğinden Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanat Akademisi'nin genç yeteneğinden Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret - Son Dakika

Sanat Akademisi'nin genç yeteneğinden Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret

6 saat önce

Çok sayıda uluslararası ödül alan 'Bir Vapur Masalı' adlı kısa filmde canlandırdığı karakterle izleyicileri büyüleyen Kartallı genç sanatçı Lara Rojda Ülgen, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Sanat Akademisi'nin genç yeteneğinden Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret, System.String[]

Çok sayıda uluslararası ödül alan 'Bir Vapur Masalı' adlı kısa filmde canlandırdığı karakterle izleyicileri büyüleyen Kartallı genç sanatçı Lara Rojda Ülgen, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Kartal Belediyesi Sanat Akademisi piyano bölümü öğrencisi Lara Rojda Ülgen, yönetmenliğini Mehmet Tığlı'nın yaptığı ve 2018'in en çok ödül alan yerli kısa filmi olan 'Bir Vapur Masalı' adlı kısa filmde canlandırdığı karakterle büyük beğeni topladı.


Kartal Anadolu Lisesi'nde okuyan 15 yaşındaki Ülgen, dünyada çok sayıda festivalde izleyiciyle buluşan ve 50 ödül kazanan filmde, otistik bir çocuğu canlandırdığı karakter ile 7 ödülün de bireysel sahibi oldu.


Performansı ile izleyicileri büyüleyen ve birçok uluslararası ödüle layık görülen Lara Rojda Ülgen ve annesi Ezgi Suvat, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e makamında nezaket ziyaretinde bulundu.


Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret kapsamında genç sanatçı Ülgen, Başkan Gökhan Yüksel'e çiçek takdim etti. Sanatçının çalışmalarını takip ettiğini ve çok beğendiğini ifade eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Yeni projeler ile de büyük başarılar sağlayacağına inanıyorum. Bu projelerine de her türlü desteğe hazırız" diye konuştu. - İSTANBUL

Gökhan Yüksel, Kartal, Rojda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde
Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
21:36 Şüpheli böyle yakalandı - Son Dakika
21:35 Endonezya'da geleneksel Topat Savaşları Festivali - NUSA TENGGARA - Son Dakika
21:34 Didim'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
21:34 Irak'ta düzenlenen iki bombalı saldırıda 3'ü çocuk 10 kişi öldü - Son Dakika
21:30 Cezaevinden firar eden zanlı yakalandı - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 21:42:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanat Akademisi'nin genç yeteneğinden Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]