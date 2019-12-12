Sanat Akademisi'nin genç yeteneğinden Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret - Son Dakika

Çok sayıda uluslararası ödül alan 'Bir Vapur Masalı' adlı kısa filmde canlandırdığı karakterle izleyicileri büyüleyen Kartallı genç sanatçı Lara Rojda Ülgen, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e nezaket ziyaretinde bulundu.



Kartal Belediyesi Sanat Akademisi piyano bölümü öğrencisi Lara Rojda Ülgen, yönetmenliğini Mehmet Tığlı'nın yaptığı ve 2018'in en çok ödül alan yerli kısa filmi olan 'Bir Vapur Masalı' adlı kısa filmde canlandırdığı karakterle büyük beğeni topladı.



Kartal Anadolu Lisesi'nde okuyan 15 yaşındaki Ülgen, dünyada çok sayıda festivalde izleyiciyle buluşan ve 50 ödül kazanan filmde, otistik bir çocuğu canlandırdığı karakter ile 7 ödülün de bireysel sahibi oldu.



Performansı ile izleyicileri büyüleyen ve birçok uluslararası ödüle layık görülen Lara Rojda Ülgen ve annesi Ezgi Suvat, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e makamında nezaket ziyaretinde bulundu.



Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret kapsamında genç sanatçı Ülgen, Başkan Gökhan Yüksel'e çiçek takdim etti. Sanatçının çalışmalarını takip ettiğini ve çok beğendiğini ifade eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Yeni projeler ile de büyük başarılar sağlayacağına inanıyorum. Bu projelerine de her türlü desteğe hazırız" diye konuştu. - İSTANBUL