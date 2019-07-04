Son Dakika Haberleri: Sanat akademisi öğrencileri, duvarları hayal dünyalarının renklerine boyadı
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Sanat akademisi öğrencileri, duvarları hayal dünyalarının renklerine boyadı

1 saat önce

Çocukların ve gençlerin; kültür sanat alanlarında aktif yer almalarını ve yeteneklerinin gelişimini sağlamaları amacıyla Kartal Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Sanat Akademisi, müzik ve sahne sanatları alanında aldığı ödüllerin yanı sıra;

Sanat akademisi öğrencileri, duvarları hayal dünyalarının renklerine boyadı, System.String[]
Çocukların ve gençlerin; kültür sanat alanlarında aktif yer almalarını ve yeteneklerinin gelişimini sağlamaları amacıyla Kartal Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Sanat Akademisi, müzik ve sahne sanatları alanında aldığı ödüllerin yanı sıra; bünyesine yeni eklemiş olduğu resim kursuyla da başarılı çalışmalara imza atıyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Sanat Akademisi'nin resim kursunda eğitim gören öğrenciler, Organik Pazar'ın duvarlarını, hayal güçlerinin renkleriyle süsledi.

Ressam Murat Havan'ın 'Her Yer Benim Atölyem ve Yavru Kartallar' sanat grubu öğrencilerinin Temmuz ayı yıl sonu projesi kapsamında hayat verdiği çalışmada; kent yaşamına renk katmak ve sanat konusunda farkındalık oluşturmak amaçlandı. Kendi tasarımları ve uygulamaları ile 14 farklı resmi; Kartal Belediyesi Organik Pazar duvarlarına yansıtan öğrenciler, boyama sırasında hem doyasıya eğlendi, hem de kendi sanat ürünlerini ortaya koymanın hazzını yaşadı. Rengarenk boyalarla adeta yaşayarak resimlerine hayat veren öğrenciler, uygulamanın sonunda sanatla iç içe olma fırsatı yakaladıkları etkinlikleri, kendilerine armağan ettiği için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

Şubat 2019'da özel yetenek sınavı ile resim kursuna katılmaya hak kazanan 9- 16 yaş gurubu Kartallı 32 öğrenci, Ressam Murat Hava yönetiminde Cuma ve Cumartesi günleri; sanat tarihi, felsefe, tasarım, temel ve modern sanat dersleri, belgesel ve video eşliğinde görüntülü anlatım, karakalem, suluboya, pastel boya, karışık teknik, atölye uygulama programlarıyla birlikte Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nde eğitim alıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:43 Kaynak: İHA
Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel
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