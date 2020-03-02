Sanat Akademisi resim bölümü, yeni öğrencilerini bekliyor - Son Dakika

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in sanata yönelik vizyonu doğrultusunda Kartallı çocukların ve gençlerin; sanat ile tanıştırılması ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla faaliyetlerini yürüten Sanat Akademisi, 9-16 yaş arası çocuklara; kara kalem, resim ve teorik derslerin verileceği Resim Kursu için giriş sınavı düzenliyor.



2-20 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak olan Resim Kursu başvurularının ardından, gerekli şartları sağlayan öğrenciler için 28 Mart 2020 Cumartesi, Kartal Belediyesi Organik Pazar Etkinlik Çadırı'nda yetenek sınavı düzenlenecek. - İSTANBUL