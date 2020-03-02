Sanat Akademisi resim bölümü, yeni öğrencilerini bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanat Akademisi resim bölümü, yeni öğrencilerini bekliyor - Son Dakika

Sanat Akademisi resim bölümü, yeni öğrencilerini bekliyor

7 saat önce

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in sanata yönelik vizyonu doğrultusunda Kartallı çocukların ve gençlerin; sanat ile tanıştırılması ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla faaliyetlerini yürüten Sanat Akademisi, 9-16 yaş arası çocuklara;

Sanat Akademisi resim bölümü, yeni öğrencilerini bekliyor, System.String[]

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in sanata yönelik vizyonu doğrultusunda Kartallı çocukların ve gençlerin; sanat ile tanıştırılması ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla faaliyetlerini yürüten Sanat Akademisi, 9-16 yaş arası çocuklara; kara kalem, resim ve teorik derslerin verileceği Resim Kursu için giriş sınavı düzenliyor.


2-20 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak olan Resim Kursu başvurularının ardından, gerekli şartları sağlayan öğrenciler için 28 Mart 2020 Cumartesi, Kartal Belediyesi Organik Pazar Etkinlik Çadırı'nda yetenek sınavı düzenlenecek. - İSTANBUL

Ülgür Gökhan, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:39 Kaynak: İHA
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