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Sanat Câmiası Panorama 1326'da Buluştu

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret eden Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği üyeleri, müzenin tarih ve kültürün yanı sıra çok önemli bir eğitim merkezi olduğunu ifade etti.

Sanat Câmiası Panorama 1326'da Buluştu, System.String[]
Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret eden Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği üyeleri, müzenin tarih ve kültürün yanı sıra çok önemli bir eğitim merkezi olduğunu ifade etti.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi siyaset, eğitim, spor, kültür ve sanat camiasından birçok misafirini ağırlamaya devam ediyor. Osmanlı'nın beylikten cihan devletine yolculuğunun temel taşlarından olan Bursa'nın fethinin anlatıldığı müzenin son ziyaretçileri ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile birlikte Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği üyeleri oldu. Pervin Ersoy'un kurucularından olduğu ve aralarında şarkıcı Aslı Hünel ile oyuncu Asuman Dabak gibi ünlü isimlerin de yer aldığı dernek üyeleri, ilk müzenin giriş katında Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarının önemli olaylarının resmedildiği 16 tabloyu inceledi. Daha sonra müzede yer alan çiniler, amfi sahne, kütüphane ve konferans salonları hakkında bilgiler alan Bizim dernek üyeleri, dev kubbeye çıktıklarında ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. 6 Nisan 1326 gününün anlatıldığı panoramik resmi hayranlıkla inceleyen misafirler, kurucu şehir Bursa'da adeta tarihi bir yolculuğa çıktıklarını ifade etti.

Gelecek nesillere böylesine güzel bir kültür mirası bıraktığı için Osmangazi Belediyesi'ni tebrik eden Pervin Ersoy, "Gerek mimarisi gerekse sahip olduğu teknik ve sanat özellikleri bakımından değerli olan bu müzenin sadece Bursa'ya değil Türkiye'ye değer katan bir eser olduğunu söyleyebilirim. Fetih Müzesi'nin Bursa turizmini de önemli ölçüde hareketlendireceğini düşünüyorum" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:25 Kaynak: İHA

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