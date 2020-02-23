Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum - Son Dakika
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Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

17 dakika önce

Sahnelerin usta ismi İzzet Yıldızhan, önceki akşam Ataköy Nosta Costa'da sahne alarak sevenleriyle buluştu.

Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum, System.String[]

İmaj değil matem

Seslendirdiği birbirinden hit olmuş şarkılar ile kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatan Yıldızhan, sakalları hakkında 'yeni imaj mı?' sorularına da cevap vererek, "Sakallara imaj diyenler var ama imaj değil matem. Annemin vefatından dolayı kestirmedim. 40'ı dolunca sakallara veda edeceğim." dedi.

Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Sahne de olmanın acısını dindirdiğini de ifade eden Yıldızhan, "Şu mikrofonu elime alınca tüm acılarımı bir kenara bırakıyorum." dedi. Sahne de kendisini dinlemeye gelenlerle de sohbet eden izzet Yıldızhan, "İbrahim abi (Tatlıses) sahneleri bıraktığı günden beri bu işlerin tadı tuzu kalmadı. Bazen bırakmayı düşünmüyor da değilim. Bu sanat camiasındaki entrikalardan da yoruldum. Ama sizlerin& ; karşısına çıkmak bana terapi gibi geliyor." dedi.& ;



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Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:41 
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