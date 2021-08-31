Sanat camiasının Ferhan Şensoy paylaşımları

İç kanama geçiren 70 yaşındaki Ferhan Şensoy'un hayatını kaybetmesi sanat camiasını yasa boğdu.

İki kızının babası Derya Baykal, "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik. Çok üzgünüz" dedi.

Sanatçının kızı Derya Şensoy, "Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacım" derken,

diğer kızı Ferhan Şensoy ise, "Babam uçtu göklere" diye yazdı.

Melek Baykal: Ahhh Ferhan çok üzdün bizleri çok… Türkiye seni asla unutmayacak canım, huzur içinde uyu...

Demet Evgar: Usta gitti. Tek tek gidiyorlar. Ferhan Şensoy, bir tiyatro ustasının, ülkesine yapması gereken her şeyi yapmıştır. Bizler onun varlığıyla kendimizi defalarca şanslı hissetmişizdir. Anlayanlar anlamayanlara anlatsın artık. Hoşçakal Ferhan abi. Yine görüşürüz. Sevgili ailesine ve Orta Oyuncular Tiyatrosu'na sabırlar dilerim.

Behzat Uygur: Sabah erken telefon çaldı. Ferhan Şensoy'u kaybettik yayına bağlanıp düşüncelerinizi söyler misiniz dedi. Çok ama çok üzüldüm. Bu şekilde aradıkları için öfkelendim. Telefondakine kötü söz söylememek, sakinleşmek için beklerken ilk aklıma gelenler. Ne ustaydı be... Ne şahane oyunlar... Ne güzel eserler bıraktı... Ferhan abi örnek olacak biçimde ama en önemlisi onuruyla yaptı mesleğini... Onuruyla gitti... Biricik kızları, ailesinin ve tiyatromuzun başı sağolsun... Seni çok seviyoruz Ferhan abi...

Nilgün Belgün: Ferhan Şensoy... Çok üzgünüm çok. Usta bir yazardı tiyatro adamıydı. Canım arkadaşım benim. İlk oyunum Haneler'de onun yazdığı skeçlerde oynayarak başlamıştım tiyatro hayatıma. Değerli bir kalemdi. Cennet mekanı olsun.

Ali Sunal: Nasıl sanatçı olunur nasıl insan olunur derslerini verdi babamın yanına gitii. Yerin dolmaz Ferhan ustam. Hayranın olan bu kardeşinin kalbinde hep yaşayacaksın.

Tolga Çevik: Çok ama çok üzüldüm. İnanılmaz yazar, şahane tiyatrocu, eşsiz meddah, bir ağabey, muhteşem bir zeka, gerçek bir Don Kişot. Gitti Düşbüküm. Nur içinde yat.

Ata Demirer: Çok üzüldüm. Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilerim. Herkesin hayatına bir noktada dokunmuştur büyük usta, hepimizin başı sağolsun.

Mert Fırat: Sahnemizi açtığımız ilk yılda bize cesaretlendiren. Üç kez DasDas'ı şereflendiren ustamız, kelimeler yetersiz sevgimizi ifadeye. İlham olduğun, çığır açtığın meslek hayatımızın medarı iftiharı, ustamız, dik duruşunla, hiç durmayan üretme azminle bizlere hep ışık oldun. Yattığın yer incitmesin, devrin hep daim oldu daim olacak.