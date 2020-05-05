Sanat Cepte, İDOB Müdürü Suat Arıkan'ı ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sanat Cepte, İDOB Müdürü Suat Arıkan'ı ağırladı - Son Dakika Magazin

Sanat Cepte, İDOB Müdürü Suat Arıkan'ı ağırladı

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışması kapsamında, "Sanat Cepte" Instagram hesabından canlı yayımlanan etkinliği, Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı ve Genel Koordinatörü Oğuz Sırmalı yönetti.

Sanat Cepte, İDOB Müdürü Suat Arıkan'ı ağırladı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışması kapsamında, "Sanat Cepte" Instagram hesabından canlı yayımlanan etkinliği, Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı ve Genel Koordinatörü Oğuz Sırmalı yönetti.


Yayına İDOB'un İstanbul'daki idari binasından katılan Arıkan, 1981 yılından bu yana İDOB'da çalıştığını, aynı zamanda 2002'den itibaren önce Mersin daha sonra İstanbul olmak üzere 18 senedir idari görev içinde olduğunu söyledi.


Arıkan, idari görevleri nedeniyle biraz az şarkı söylediğini belirterek, "Arada bir şarkı söylüyorum. Son yıllarda sahneye tekrar başladım. Konservatuvarda eğitimcilik devam ediyor. Ayrıca resim dünyası benim için çok önemli bir yer tutuyor. Operadan döner dönmez akşam üstümü değiştirip atölyeye iniyorum ve orada resimle bir araya geliyorum." diye konuştu.


İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni olarak her sene enerjisinden bir şey kaybetmeden çalışmaya devem ettiğini anlatan Arıkan, şunları kaydetti:    "Her sezonun farklı bir teması, farklı bir enerjisi, farklı bir kişiliği var. Bunu hayal edip, bu temayı oluşturup onun çerçevesinde eserleri saptamak sonra yüzlerce insanın oturup benim kafamdaki hayalimdeki o tema için yola çıkmaları, çalışmaları, prömiyerde de oturup seyretmek ve seyircilerin alkışıyla karşılaşmak beni çok mutlu ediyor. Her seferinde yenileniyorum."


Konservatuvarda stil, yorum ve müzikte diksiyon eğitimi verdiğini dile getiren Arıkan, Fransızca, Rusça, Almanca ve Türkçe olarak farklı dillerde şarkı söyleme ve her dilin müzikalitesini öğretme üzerine dersler verdiğini anımsattı.


Eğitim verdiği bu dillerden tadımlık, birer sayfalık eserlerin yer aldığı potpuri söyleyen Arıkan'a, piyanoda Olena Şenol eşlik etti.


Yaklaşık yarım saat süren yayında Arıkan, Don Kişot operası, Don Giovanni operası, Çaykovski ve Handel'den eserleri koronavirüs nedeniyle bütün dünyada hayatını kaybedenler için seslendirdi.


Bakanlık, koronavirüs salgını tedbirleri sürecinde tiyatro, opera, bale ve müzik gibi alanlardan sanatçılar ile sanatseverleri "Sanat Cepte" ile buluşturuyor.

Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 01:02 

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