Son Dakika Haberleri: Sanat da var, hizmet de
Son Dakika Güncel Sanat da var, hizmet de

Sanat da var, hizmet de

1 saat önce

Esenler Belediye Başkanlığı'na hizmet almaya gelen vatandaşlar, ESEV öğrencileriyle birlikte ney ve elektro saz dinletisi eşliğinde ebru yaptı.

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Esenler Belediyesi Sanat Evi'nin (ESEV) hayata geçirdiği "Sanat Her Yerde" projesi kapsamında ESEV'de eğitim gören öğrenciler, yeteneklerini bu kez Esenler Belediye Başkanlığı'nda sergilediler. Esenler Belediyesi'nin giriş katında ney ve elektro saz dinletisi eşliğinde ebru yapan öğrenciler, belediyede işlerini halletmeye gelen vatandaşlara ve Esenler Belediyesi çalışanlarına keyifli anlar yaşattılar.

VATANDAŞLAR HİZMETTEN MEMNUN

Müzik dinletisi eşliğinde ebru yaparak güzel vakit geçiren vatandaşlar, bir yandan işlerini hallederken bir yandan da keyifli vakit geçirmelerini sağlayan "Sanat Her Yerde" projesinden memnun kaldıklarını belirttiler.

ESENLER'DE 'SANAT HER YERDE'

Esenler Belediyesi Sanat Evi'nin (ESEV) hayata geçirdiği "Sanat Her Yerde" projesi ile Esenlerli vatandaşlara; geleneksel sanatlardan görsel sanatlara ve sahne sanatlarına kadar sanatın tüm branşları bir bir anlatılıyor. Vatandaşlara yaklaşık 40 farklı dalda kurs verilen ESEV'de yeteneklerini geliştirebilecekleri bu eğitimleri ücretsiz olarak alabilecekleri de hatırlatılıyor. ESEV, "Sanat Her Yerde" projesiyle Esenler'in birçok noktasında sanatı tüm güzellikleriyle anlatmaya devam edecek.

Esenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:48 Kaynak: Bültenler
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