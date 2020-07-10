"Sanat Dünyamız Konuşmaları"nda, 5. İstanbul Tasarım Bienali ele alındı - Son Dakika

"Sanat Dünyamız Konuşmaları"nda, 5. İstanbul Tasarım Bienali ele alındı

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık (YKKSY) tarafından çevrim içi gerçekleştirilen Sanat Dünyamız Konuşmaları'nda, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfınca düzenlenen 5. İstanbul Tasarım Bienali ele alındı.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık (YKKSY) tarafından çevrim içi gerçekleştirilen Sanat Dünyamız Konuşmaları'nda, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfınca düzenlenen 5. İstanbul Tasarım Bienali ele alındı.

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Yapı Kredi Yayınlarının sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan etkinlikte, Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova, tasarımcılar Aslı Altay ve Can Altay konuşmacı olarak yer aldı.

Ova, bu yıl "Empatiye Dönüş: birden fazlası için tasarım" başlığı altında yapılacak bienalin başlayacağı tarihin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle değiştiğini belirterek, bienalin pandemi önlemleri kapsamında farklı formatları bir araya getiren yeni yapısıyla 15 Ekim'de başlayacağını söyledi.

Tasarım Bienalini düzenlemekteki amaçlarının tasarım alanında farkındalık yaratmak olduğunu ifade eden Ova, "Seyircilerimize, profesyonel dünyaya ve akademiye günümüzün dünyasının yeni koşullarını tartışabileceğimiz yeni bir platform yaratmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ova, İstanbul Tasarım Bienali'nin tasarım etkinliklerinin doğasına aykırı bir meydan okuyuşa sahip olduğunu aktararak, bu alanda ezber bozan fikirlerle izleyiciye yeni deneyimler sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Genç tasarımcıların da çok beslendiklerini gözlemliyorum"

5. İstanbul Tasarım Bienali'nin teması olarak odaklandıkları kavramın empati olduğuna işaret eden Ova, "Hem dijitalde hem de fiziki olarak dünyanın birçok yerinden tasarımcı ve düşünür, projelerini sanatseverlerle paylaşacak. Aslına bakılırsa sergilerimizi biraz sokağa taşımış olacağız. Parkta, bahçede ya da iskelede işlerimizle karşılaşabileceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Tasarımcı Can Altay da Kovid-19 salgını sürecinde üretimlerine evde devam ettiğine dikkati çekerek, "Bir yandan evde çalışmanın getirdiği birtakım zorunluluklar ve onlarla barışma hali vardı. Öte yandan bu süreçte ilham verici ve verimli bir dönem geçirdiğimizi söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

İstanbul Tasarım Bienali'nin genç tasarımcıların üretim süreçlerinde ciddi bir katkı sağladığını aktaran Can Altay, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hem İstanbul iklimine hem de yeni tasarımcı kuşaklarda ciddi sorular arz etmesi bakımından ciddi bir katkısı var. Her yeni soruda olduğu gibi tepkiler alması da kaçınılmaz. Bence en kuvvetli yanı, bir araştırma ve toplumsal tartışma alanı açma boyutunun olması. Dünya aslında uçsuz bucaksız ve bizim dünyaya karşı tanımlayabildiğimiz alanlar çok sınırlı. Bazen fazla odaklanmaktan büyük riskleri görmeyi de ıskalayabiliyoruz. Benim için çok ufuk açıcı oldu, üzerine kafa yormadığım meselelere dair araştırmalar yapan veya önermeler sunan sergiler gözlemledim. Genç tasarımcıların da çok beslendiklerini ben şahsen gözlemliyorum."

Aslı Altay ise özellikle genç tasarımcılar tarafından tasarımın bir servis olarak algılanma durumu olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"İstanbul Tasarım Bienali kendine yeni bir alan açmak, yeni konulara cüret etmek ve söz sahibi olmak için yol gösterici oluyor. Sadece biçimsel olarak sorun çıktığında o sorunu teknolojik olanaklarla çözen değil, felsefe ve sanat gibi birtakım önermelerde bulunup insanların nasıl düşüneceğini ve nasıl yaşayacaklarına dair alternatifler üreten bir alan olarak ortaya çıkması için bienal önem arz ediyor. Hem yerel hem de uluslararası alanda çok kıymetli buluyorum."

Yapı Kredi Bankası, İstanbul, Altay, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 20:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sanat Dünyamız Konuşmaları'nda, 5. İstanbul Tasarım Bienali ele alındı - Son Dakika
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