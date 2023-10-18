Sanat dünyası İsrail'in hastane saldırısına tepki gösterdi

Sanat dünyasından ünlü isimler, İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğu hastane saldırısına X ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

SİNAN ALBAYRAK: İSTANBUL AYAĞA KALKMADIĞI SÜRECE DÜNYA AYAĞA KALKMAZ

Oyuncu Sinan Albayrak, Instagram hesabından yaptığı yayında sanatçıların Filistinlilerin yaşadıklarına sessiz kaldığını belirterek, "Neyi bekliyoruz. İstanbul ayağa kalkmadığı sürece dünya ayağa kalkmaz. Hiç kimse ses çıkarmıyor. Neyin korkusunu yaşıyoruz. Gazze yanındayız, Filistin yanındayız. Bu bizim meselemiz" dedi. Oktay Kaynarca, paylaşımında "Bütün dünyanın bu katliama karşı koyması şarttır. Acil barış inşa edilmelidir" çağrısında bulundu.

ŞAHAN GÖKBAKAR: DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞANAN KATLİAMIN DURDURULMASI GEREK

Komedyen, oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar, "Günahsız çocukların, kadınların ve hastaların olduğu bir hastaneyi bombalamak... Dünyanın gözünün önünde yaşanan bu katliamın durdurulması gerekli. Çok üzücü ve kahredici! Lanet olsun." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

BERGÜZAR KOREL: HALK YOK EDİLİYOR, ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLÜYOR

Bergüzar Korel, "Romantik savaş karşıtı paylaşımlarının çok ötesinde bir halk yok ediliyor. Çocuklar öldürülüyor! Bu bir savaş değil görmüyor musunuz? Bu bir soykırım." ifadelerini kullandı. Oyuncu Emre Kınay, sözün bittiğini ve insanlığın öldüğünü söyleyerek, "İsrail hükümeti bu vahşetten sonra meşru müdafaa tezi ile ilgili cümle kuramaz. İsrail'in sağ duyulu insanları vardır elbet. O faşist canavar Netanyahu'nun kabinesini indirin. Yoksa kendinizle beraber dünyanın da yanmasına sebep olacaksınız. Sivillere saldırıları durdurun" açıklamasını yaptı.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN: SİVİLLERE YAPILAN SALDIRI BİR AN ÖNCE DURMALI

Başarılı oyuncu Ezgi Mola ise paylaşımında "Hastane vurmak, çocukları katletmek! Tarih bu insanlık suçunu unutmayacak" ifadelerini kullandı. Oyuncu Pınar Deniz, Filistin'e özgürlük etiketleriyle "Dünya bu zulme neden susuyor." paylaşımını yaptı. Engin Altan Düzyatan, "Dil, din, ırk fark etmeksizin masum insanların hayatını kaybetmesi kabul edilemez. Sivillere yapılan saldırı bir an önce durmalı. Barış hep öncelik olmalıdır. Savaşa hayır." açıklamasını paylaştı.

NEBAHAT ÇEHRE: AKLIM DA KALBİM DE ASLA KABUL ETMEYECEK

Oyuncu Pelin Akil, "Özellikle hastaneyi hedef almak ne demek? Bu bir insanlık suçudur. Masumlardan, çocuklardan, yaşam mücadelesi veren insanlardan çekin artık elinizi, yeter" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Nebahat Çehre, "Aklım da kalbim de asla kabul etmeyecek. Hastaneyi vurmak ne demek?" dedi.

BURAK ÖZÇİVİT: GÖRÜNTÜLERE YÜREK DAYANMIYOR

Oyuncu Melek Baykal, "Bir yerde savaş varsa, orada ölen yalnız günahsız çocuklar değildir. Vicdandır, merhamettir, sevgidir, empatidir, hayallerdir. Filistin dualarımız seninle" paylaşımında bulundu. Oyuncu Bülent İnal, "Gazze'de Katliam Var" etiketiyle "Soykırımcı, savaş suçlusu İsrail, Gazze'de hastane vurdu" açıklamasını yaptı. Burak Özçivit, "Savaşa Hayır" etiketiyle, "Hastaneyi vurmanın hiçbir açıklaması olamaz. Bu çağda bu nasıl olabilir? Görüntülere yürek dayanmıyor" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA CECELİ: BU KATLİAM SON BULMALI

Oyuncu Cem Uçan, "Özgür Filistin" ve "Terörist İsrail" etiketleriyle paylaşımında, "Bu savaş falan değil. Bu bir şerefsizlik, namussuzluk. İnsanın geleceği en aşağılık nokta. Bu bir soykırım. Allah bu dünyada yanınıza bırakmasın İsrail. İnşallah kendi kanınızda boğulun..." ifadelerini kaydetti. Şarkıcı Mustafa Ceceli, "Bu katliam son bulmalı. Hasta, yaşlı, çocuk demeden acımasızca katledilen binlerce insan... Çok yazık..." diyerek üzüntüsünü paylaştı.

Oyuncu Sinem Kobal, paylaşımında "Savaşın her türlüsünü kınıyoruz. Hele ki bu yapılanlar, bu zalimlik acilen son bulmalı." dedi.

HADİSE: SİVİLLERİ ÖLDÜRMEK, HASTANELERİ VURMAK BİR SAVAŞ SUÇUDUR

Şarkıcı Hadise de "Bu bir savaş değil! Sivilleri öldürmek, hastaneleri vurmak bir savaş suçudur. Katliamdır!" açıklamasını yaptı. Şarkıcı Mustafa Sandal ise "İsrail, Gazze'de bir hastaneyi vurmuş ve maalesef 500 ölü olabileceği açıklanmış. Çocuklara, kadınlara, hastalara yapılan bu zulüm savaş suçu değil, tam anlamıyla insanlık suçu! İşlerine gelince insan haklarından bahseden ülkeler, liderler neden suskun?" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

HEP BİR AĞIZDAN KARŞI ÇIKTILAR

Şarkıcı Cenk Eren, "İsrail artık bir devlet değil, terör örgütüdür." yorumunu yaptı. İsrail'in Filistinlilere karşı yaptığı hastane saldırısına tepki gösterenler arasında ayrıca Ömer Karaoğlu, Aykut Kuşkaya, Nilgün Belgün, Burak Haktanır, İsmail Hakkı, Afrra Saraçoğlu, Başar Dizer, Murat Boz, Yasemin Özilhan, Burcu Özberk, Murat Kekilli, Ali Nuri Türkoğlu, Alişan, Mine Tugay, Gülben Ergen, senarist Bahadır Özdener, şarkıcı Derya Uluğ, İrem Derici, Gökhan Alkan, Demet Akalın, Simge Sağın, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül yer aldı.