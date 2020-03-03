Sanat dünyası Mehmetçik için 'tek yürek' - Son Dakika

İdlib'deki hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonla ilgili düşüncelerini paylaşan sanat dünyasından çok sayıda isim, "Barış Kalkanı Harekatı"na sosyal medyadan destek açıklamasında bulundu.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, şu mesaja yer verdi:

"Canlarım, kınalı kuzularım, vatanımın evlatları, şehitleri. Hepiniz gözlerimin önündesiniz. Nice cennet vaatleriyle, krallıklar, imparatorluklar, dünyanın bütün serveti karşılamaz sizin fedakarlığınızı. Dünyayı yalanlardan kurtardınız. Dostluk, güzellik, sevgiyle dünyayı her türlü güzellikle doldurdunuz. Tek tek hepinizi aldım, kokladım, yüreğime koydum. Oysa benim yüreğim küçücüktür. Ah Mehmetçiğim, can kardeşlerim..."

Oyuncu Fırat Tanış, "Şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır dilerim." görüşünü paylaşırken, tiyatro oyuncusu Behzat Uygur da Türk bayrağı fotoğrafı eşliğinde, "Unutma şehitlerimiz var..." diye yazdı.

Piyanist Gülsin Onay, kendi icrasıyla Cenaze Marşı'nı paylaştığı videonun altında, "Ölümün hiç bir sözle tesellisi yok.. Kayıp giden canların vedalarını hangi kelimeler anlatabilir ki... Geride bıraktıklarının hissettikleri ise yumruk gibi boğazlarında, yangın gibi yüreklerinde..." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Kaynarca, "Bu temizlikte bu aslan parçasının kokusuyla öpüyorum tertemiz alnınızdan yiğit kardeşlerim.. Mekanınız cennet olsun..." mesajıyla birlikte, bir bebekle çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Okan Bayülgen, Dada Salon'un "Şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize ve şehit yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." açıklamasını aktarırken, Ceyhun Yılmaz da Türk bayrağı fotoğrafı eşliğinde, "Sen ana kuzularını koru ya Rabbi" ifadesine yer verdi.

Piyanist Tuluyhan Uğurlu, İdlib şehitlerinin fotoğrafıyla birlikte şu görüşleri takipçilerine ulaştırdı:

"Kimse umutsuzluğa kapılmasın, kimi şerefsizler de çok fazla sevinmesin. Bu millet ilk defa savaş meydanında hıyanete uğramıyor. Tarihimiz neredeyse her ay böyle olaylarla doludur. Ama bu alçaklıkların hiçbiri örneğin OSMANLI DÜNYA İMPARATORLUĞU yürüyüşünü engelleyememiştir."

Sanatçı, İstanbul konserlerini de şehitlerin aziz hatırasına hürmeten ertelediğini duyurdu.

Müzisyen Metin Şentürk, bir Türk askerinin ekmeğini Suriyeli çocuklarla paylaştığı görüntünün altında, "Türk askeri beklenendir. Türk askeri dosta güven, düşmana korku verendir! Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin..." değerlendirmesinde bulundu.

Şarkıcı Gülben Ergen, şehit cenazesinden paylaştığı bir çocuk fotoğrafının altına "Göz yaşı iliklerine işler ve kalır orda bir ömür. Biz bu vatana sahip çıkmazsak senin ahın bizi bulsun... Acın acımız evlat." mesajını yazarken, Gani Müjde de "Ulusumuzun başı sağolsun. Şehitlerimizin ailelerine sabır diliyorum." mesajını iletti.

Ebru Gündeş desteğini "Rabbim yardımcınız olsun #BaharKalkanıHarekatı" paylaşımıyla gösterirken, Umut Mürare de, içinde "Rabbim bize de sen nasip eyle/Ulaştır bizi sen şehadete/Hakk'a sığınanlar, Hakk'a kul olanlar/Yalnız Allah için yola çıkanlar" sözlerinin geçtiği "Yola Çıkanlar" isimli eserini yayınladı.

"Amasız ve fakatsız, devletimizin ve #MehmetçiğinYanındayız" yorumunu yapan, Aykut Kuşkaya, "Çırpınan kuş misali Kalbim sığmaz kabına/Allah için bir mermi çıkarırken katına/Çağırsın ardımızdan ey şehid, ey şehid..." sözlerini takipçileriyle paylaştı.

Takipçilerinden TSK Güçlendirme Vakfı'nın bağış kampanyasına destek isteyen karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, Bahar Kalkanı Harekatı'na desteğini "Rabbim muzaffer etsin. Mehmetçiğin ayağına taş değdirmesin." cümleleriye belirtti.

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu'nun yorumu "Kim nerede olursa olsun. Biz devletimizin ve Mehmetçiğin yanındayız" olurken, Bahadır Yenişehirlioğlu da hislerini "Ya Rabbi! İzzet ve onurumuza, istiklal ve istikbalimize kastedenlere, varlığımıza ve vatanımıza göz dikenlere fırsat verme." duasıyla yansıttı.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Türk bayrağı ve asker fotoğrafı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çok üzgünüm, Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Ateş hepimizin yüreğine düştü ama Allah şehit ailelerinin yardımcısı olsun, onlara sabır versin.."

Sanatçı Ömer Karaoğlu şu görüşünü takipçileriyle paylaştı:

Allah bu milleti haktan, adalet ve merhametten ayırmasın. Bir gavuru diğerine yeğletmesin. Şühedaya rahmet, gazilere şifa, ocaklara sabır ihsan etsin. Hepimize izan, insaf, basiret versin. Küresel zalimlere ve onların oyuncaklarına meylettirmesin."

Oyuncu Demet Akbağ, "İdlib bölgesinde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim." paylaşımında bulunurken, oyuncu Murat Cemcir'in ise siyah bir görsel ile duygularını anlattığı cümleleri şu şekilde oldu:

"Milletimizin başı sağolsun. Allah şehitlerimizin yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar ve halen sınır ötesinde olan askerlerimize güç ve şans versin... Tüm şehitlerimizin ruhu şadolsun."

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Ordunun Duası" adlı şiirini seslendiren sanatçı Azerin, şu görüşünü sevenlerine ulaştırdı:

"Koskoca dünyada bütün acılara dur demeye çalışan, mazlum ayardım eden, zalime karşı gelen bir tek Türkiye var. Allah Türkiyemizi korusun, ordumuzu muzaffer eylesin."