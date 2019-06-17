“Sanat ekonomimiz, kadınlar tarafından domine ediliyor!”
1 saat önce
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin (İPM) İstanbul kültür-sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynamış aktörlerle izleyicileri buluşturan "İstanbul Perspektifleri" söyleşi serisinin son konuğu, Haldun Dostoğlu'ydu.
Sabancı Üniversitesi İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:08
Politikalar Merkezi'nin (İPM) İstanbul kültür-sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynamış aktörlerle izleyicileri buluşturan "İstanbul Perspektifleri" söyleşi serisinin son konuğu, Haldun Dostoğlu'ydu.
Yıldırım ve İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geldi! İşte iki adayın sorulara verdiği yanıtlar
İstanbullular Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi
Seçim neden yenileniyor? İmamoğlu ve Yıldırım'dan dikkat çeken cevap
İmamoğlu cebinden 20 lira çıkararak YSK'nın kararını sorguladı: Buna hiç kimse inanmaz