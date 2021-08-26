'SANAT ELÇİLERİ' ARIYORLAR - Son Dakika

İYİLİK İçin Sanat Derneği, 'Genç Kadın Sanatçıların Yerel Kültür Politikalarının Gelişimine Katılımının Teşvik Edilmesi' projesi kapsamında Diyarbakır, Erzurum, Mardin, Mersin, Nevşehir, Sivas ve Van illerinde sanat elçilerini arıyor. Erzurum'da 18-35 yaş arası kadınlarla buluşarak projeleri hakkında bilgi veren dernek başkanı Selin Bozkurt, amaçlarının kadınların yerel kültür politikaların oluşturulması sürecinde etkin rol almalarını sağlamak olduğunu söyledi.

İyilik İçin Sanat Derneği İsveç İstanbul Başkonsolosluğu'nun desteğiyle 'Genç Kadın Sanatçıların Yerel Kültür Politikalarının Gelişimine Katılımının Teşvik Edilmesi' projesini hazırladı. Proje kapsamında belirlenen 7 ilden, İyilik İçin Sanat Derneği bünyesinde oluşturulan 'Sanat Elçileri Seçici Kurulu' tarafından belirlenecek ikişer kadın sanatçı, İstanbul'da 5-8 Kasım tarihlerinde 5 gün sürecek eğitime alınacak. İstanbul'da konunun uzmanlarından eğitmen eğitimi alacak genç sanatçılar, daha sonra İyilik İçin Sanat Derneği'nin gözetmenliğinde geldikleri illere dönerek, 15 kişiyi eğitecek. Eğitime katılan genç kadın sanatçıların ile İyilik İçin Sanat Derneği ve İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle Türkiye Genç Kadın Sanatçılar Platformu'nun temeli kurulacak.

ERZURUM'DA KADIN SANATÇILARLA BULUŞTU

İylik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt, Erzurum'da projeye katılmak isteyen kadın sanatçılarla buluştu. İbrahim Erkal Kültür Sanat Merkezi'ndeki toplantıda Bozkurt, proje hakkında bilgi verdiği kadınlara yapılacak çalışmaları anlattı. Amaçlarının kadınların yerel kültür politikalarının oluşturulması süreçlerinde etkin rol almaları, sanat platformlarına demokratik katılım hakkının yaygınlaştırılması ve genç kadın sanatçıların güçlendirilmesi olduğunu söyleyen Bozkurt, projenin 7 ilde uygulanacağını bildirdi.

Pandemi döneminde hazırladıkları projelerle Avrupa Birliği Tanıtım Fonu ile İsveç Konsolosluğu'na başvuruda bulunduklarını belirten Bozkurt, 'Genç Kadın Sanatçıların Yerel Kültür Politikalarının Gelişimine Katılımının Teşvik Edilmesi' projesine destek aldıklarını söyledi. İsveç İstanbul Konsolosluğu'nun desteği üzerine proje için Diyarbakır, Erzurum, Mardin, Mersin, Nevşehir, Sivas ve Van illerini belirlediklerini ifade eden Bozkurt, 7 ilde sanat elçileri arayacaklarını bildirdi. 18-35 yaş arası kadın sanatçıların projeye başvurabileceklerini bildiren Bozkurt, her ilden 2 kişinin seçileceğini bunların da İstanbul'da eğitime alınacağını kaydetti. Erzurum'da projeye başvuran kadınlarla toplantılarının verimli geçtiğini belirten Bozkurt, 7 ilden belirlenecek kadın sanatçıların 5 günlük eğitimlerinin ardından bulundukları illere dönerek 15 kadını eğitecekleri bilgisini verdi.

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜNÜ ZİYARET

İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt, Erzurum Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti. Enstitü Müdürü Fatma Taşbaşı ve Müdür Yardımcısı Sedef Yeni'den çalışmaları hakkında bilgi alan Bozkurt, burada üretimi yapılan el sanatı ürünleri inceledi, ehram dokumasını izledi.