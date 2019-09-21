Sanat eseri ve antika ihracatı 5 yılda 5'e katlandı
1 saat önce
2014 yılında 4 milyon 21 bin dolar olan sanat eseri ve antika ihracatı, 2016'da 7 milyon 710 bin dolar, 2018 yılında ise 19 milyon 674 bin dolar olarak gerçekleşti.
2014 yılında 4 milyon 21 bin dolar olan sanat eseri ve antika ihracatı, 2016'da 7 milyon 710 bin dolar, 2018 yılında ise 19 milyon 674 bin dolar olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:10
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