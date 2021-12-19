SANAT GALERİSİ, ÜNLÜ BELGESELCİNİN FOTOĞRAFLARIYLA AÇILDI - Son Dakika

ANTALYA kent merkezindeki 4 yıldızlı bir otel bünyesinde açılan sanat galerisine, sanat danışmanı Himmet Öcal'ın adı verildi. Galeri, 'Savaşın Tanıkları' adlı belgeseliyle tanınan fotoğrafçı ve savaş muhabiri Sami Solmaz'ın fotoğraflarının yer aldığı sergiyle açıldı.

4 yıldızlı otel bünyesindeki 'Himmet Öcal K Han Art Gallery'nin açılış törenine, sanatseverlerin, sanatçıların, iş insanlarının ilgisi yoğun oldu. Müzik dinletisinin ardından galeriye adının verildiğini öğrenince duygulu anlar yaşayan Himmet Öcal, Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Söyleyecek söz bulamıyorum dedi. Öcal, otel yönetimine jestlerinden dolayı teşekkür etti. Antalyalı seramik sanatçısı Tufan Dağıstanlı da yaptığı konuşmada, sanata ve sanatçıya katkılarından dolayı Himmet Öcal'a sarılıp övgü yağdırdı. Dağıstanlı, Antalya'ya kazandırılan sanat galerisinin örnek ve hayırlı olması dileğinde bulundu.

İLK SERGİ SAVAŞ MUHABİRİNİN

Galeride ilk sergiyi açan fotoğrafçı Sami Solmaz da 1984 yılından beri savaş fotoğrafları çektiğini ve savaş belgeselleri hazırladığını hatırlattı. Solmaz, Böylesine güzel bir mekanda Himmet Öcal'ın da adının verildiği bir mekanda fotoğraf sergisi açmak benim için çok anlamlı ve onurlu oldu dedi. Solmaz, şunları söyledi;

Savaş gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında göründüğü gibi değil. Ben savaşın acımasız yaşandığı coğrafyaları fotoğraf makinem ve kameram ile yıllarca gezdim. Bir çok kez de ölüm tehlikesi atlattım. Atılan bir bomba ortalığı cehenneme çeviriyor. Kan, gözyaşı sel oluyor. Onlarca, yüzlerce insan yaşamını kaybediyor, yaralanıyor. Kol-bacaklar, gözler kaybediyor. Bir de madalyonun öteki yüzü var. Bazı savaş bölgelerinde bomba patlıyor, bir anda ortalık alev topuna dönüşüyor, üç saat sonra insanlar sahile, eğlence mekanlarına akın edip hiçbir şey olmamışçasına eğleniyor.

Solmaz, galerideki fotoğraf sergisinde savaşla birlikte yaşayan insanların normal yaşantılarına hiçbir şey olmamış gibi nasıl devam ettiklerini yansıttığını söyledi.