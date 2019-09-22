Sanat güneşi zeki müren, bodrum'da anıldı

TÜRK Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Zeki Müren, vefatının 23'üncü yılında çok sevdiği Bodrum'da anıldı.

Zeki Müren anısına Bodrum'da uzun yıllar yaşadığı ve vefatından sonra Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülen evi bir günlüğüne ücretsiz olarak ziyarete açıldı. Daha sonra Zeki Müren Müzesi'nde sanatçının anısına mevlit okutuldu. Mevlite katılanlara lokum ve lokma ikram edildi. Anma törenine Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay ile Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Yaşar Bal, Zeki Müren Müzesi Derneği Başkanı Firdevs Şengül, Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müze Müdürü Bahadır Berkaya ile çok sayıda seveni katıldı. Zeki Müren'i anma etkinlikleri kapsamında bu akşam sanatçı Gökhan Sezen'in katılımıyla Bodrum Antik Tiyatro'da ise anma konseri düzenlenecek. Konserde Zeki Müren'in unutulmaz şarkılarının seslendirilmesinin yanı sıra Sanat Güneşi'nin arşivinden çok özel görüntüler yayınlanacak.

Sanat güneşi Zeki Müren, 24 Eylül 1996'da İzmir TRT Stüdyoları'ndaki programda fenalaşmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.