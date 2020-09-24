Sanat Güneşi'nin ölümünün 24'ücü yıl dönümünde evinde mevlit okutuldu - Son Dakika

Sanat Güneşi'nin ölümünün 24'ücü yıl dönümünde evinde mevlit okutuldu

Sanat Güneşi'nin ölümünün 24'ücü yıl dönümünde evinde mevlit okutuldu Sanat Güneş Zeki Müren ölümünün 24'cü yıl dönümünde Bodrum'daki müzeye çevrilen evinde mevlit okutuldu.

Sanat Güneşi'nin ölümünün 24'ücü yıl dönümünde evinde mevlit okutuldu

MUĞLA - Sanat Güneş Zeki Müren ölümünün 24'cü yıl dönümünde Bodrum'daki müzeye çevrilen evinde mevlit okutuldu.

Şarkılarıyla 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran Zeki Müren, vefatının 24. yılın Bodrum'daki evinde mevlit okutuldu. Kumbahçe Mahallesi'nde müzeye çevrilen evinde okutulan mevlit Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk kez vatandaşlara kapalı düzenlendi. Mevlit Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'nın internete ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Sanat Güneşi'nin ölümünün 24'ücü yıl dönümünde evinde mevlit okutuldu

Zeki Müren, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 17:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sanat Güneşi'nin ölümünün 24'ücü yıl dönümünde evinde mevlit okutuldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yarıya kadar indirilen Türk Bayrağını polisler göndere çekti Kıskanç koca karısını zehirledi! Hem kadın hem de emzirdiği bebeği yaşamını yitirdi Türkiye beşik gibi sallanıyor! İstanbul'un ardından Konya 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı Talihsizliğin böylesi görülmedi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol attığı maçta Bodo/Glimt'i 3-2 yenerek Avrupa Ligi'nde play-off'a kaldı Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol attığı maçta Bodo/Glimt'i 3-2 yenerek Avrupa Ligi'nde play-off'a kaldı         
23:35
Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi         
23:28
Son Dakika: Galatasaray, evinde Hajduk Split'i 2-0 yendi ve tur atladı Son Dakika: Galatasaray, evinde Hajduk Split'i 2-0 yendi ve tur atladı         
22:50
İpsala Sınır Kapısı'nda rüşvet çarkı çökertildi! Paralar memurların evlerinden çıktı İpsala Sınır Kapısı'nda rüşvet çarkı çökertildi! Paralar memurların evlerinden çıktı         
21:45
Güzel spiker Leotta, Ibrahimovic'le aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanladı Güzel spiker Leotta, Ibrahimovic'le aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanladı         
20:43
Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı         
20:01
Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı         
19:35
F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız         
19:04
Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir         
18:59
Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
17:41
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve set çalışanları kötü çalışma şartlarından dolayı iş bıraktı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve set çalışanları kötü çalışma şartlarından dolayı iş bıraktı         
15:53
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 23:53:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanat Güneşi'nin ölümünün 24'ücü yıl dönümünde evinde mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei