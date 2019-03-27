Son Dakika Haberleri: Sanat ile Siyaset Buluştu

Sanat ile Siyaset Buluştu

40 dakika önce

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Dondurmam Gaymak, İftarlık Gazoz, Entelköy Efe Köy'e Karşı filmlerinin yönetmeniYüksel Aksu ile Akçapınar'da buluştu.

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AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Dondurmam Gaymak, İftarlık Gazoz, Entelköy Efe Köy'e Karşı filmlerinin yönetmeni

Yüksel Aksu ile Akçapınar'da buluştu.

Gökcan, aynı zamanda seçim çalışmaları kapsamında bölgede bulunan balıkçıları Aksu ile birlikte ziyaret etti.Yelda Erol Gökcan, Muğla'nın sahip olduğu doğal ve tarihi güzelliklerin yanı sıra sanat ve edebiyat dünyasına kazandırdığı isimlerle de ünlü olduğuna işaret ederek, "Dondurmam Gaymak, İftarlık Gazoz, Entelköy Efe Köy'e Karşı filmlerinin Yönetmeni Ula'lı hemşehrimiz Yüksel Aksu da onlardan birisi. Aksu, doğup büyüdüğü kentin kültürel yaşamını sinemaya aktararak bölgemizi Türkiye'ye ve dünyaya tanıttı. Bu nedenle kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Milletvekili Gökcan, Yönetmen Yüksel Aksu ile siyaset ve sanatı aynı anda konuştuklarını anlatarak, şunları söyledi: "Yönetmen Aksu, bir Muğla ve Ula sevdalısı. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı eylem planları içinde Sinema platoları kurulması da var. Muğla'ya böyle bir çalışma yapalım mı ne dersiniz dedim. Yüksel Aksu da böyle bir hayali olduğunu ve geçmişte bu amaçla bazı girişimlerde bulunduğunu birlikte çalışabileceğimizi söyledi. Önümüzdeki günlerde inşallah Muğla'ya bir sinema platosu kurmak için birlikte girişimlerde bulunacağız. Bu konuyla ilgili olarak Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'la bir görüşme gerçekleştireceğiz." - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:54 Kaynak: İHA

Milletvekili, Aksu, Muğla, Güncel
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