'SANAT İLKOKULDA BAŞLAR' PROJESİ TANITILDI - Son Dakika

ANTALYA İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Antalya Filarmoni Derneği işbirliğinde 8 pilot ilkokulda başlatılan 'Sanat İlkokulda Başlar' projesi meyvesini vermeye başladı. Projenin ilk buluşmasında çocuklara müzik aletleri, opera ve bale sanatı eğlenceli bir şekilde tanıtıldı.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleşen 'Sanat Okulda Başlar Projesi Buluşması'na il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri yetkilileri, okulların yönetici, öğretmen ve öğrencileri ile veliler katıldı.

ÇOCUKLARDAN NEŞELİ ŞARKILAR

Etkinlik, proje ile ilgili hazırlanan tanıtıcı videonun izlenmesiyle başladı, ardından 'Sanat Okulda Başlar' projesi kapsamında oluşturulan ve ATSO Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmeni Elvan Akçalı yönetimindeki 'Ahmet Bileydi İlkokulu Çocuk Korosu' sahne aldı. Orkestra eşliğinde neşeli şarkılar seslendirildi.

ÇALGILARDAN FARKLI SESLER

Etkinlikte, Antalya Devlet Senfoni sanatçıları da çocuklara sürpriz yapıp sahneye çıktı. Sanatçılar kendilerini ve çaldıkları enstrümanları eğlenceli bir şekilde tanıttı. Keman, obua, korno, viyolonsel sanatçıları enstrümanlarıyla arı, eşek, kuş, vapur, rüzgar, fırtına gibi birçok değişik sesler çıkarıp çocukları kahkahaya boğdu.

Senfoni sanatçıları, tanıtımını yaptıkları enstrümanlarıyla mini bir orkestra da oluşturdu. Orkestra şefi yönetiminde keyifli, neşeli şarkıları seslendirdi, çocuklara keyifli anlar yaşattı.

OPERA SANATI ESPRİLİ TANITILDI

Antalya Devlet Opera ve Balesi opera sanatçıları da sürpriz yaptı. Tenor sanatçısı Devrim Demirel, operanın 16'ncı yüzyılda İtalya' da doğduğunu, daha sonraki yıllarda içerisinde tiyatro, resim, heykel, makyaj, müzikli dram sanatını barındırdığını söyledi. Tenor, soprano, mezzo soprano sanatçıları da güçlü sesleriyle 'tenor', 'soprano', 'mezzo soprano'nun anlamlarını esprili, sempatik hareketleriyle anlattılar, bazı eserlerden kısa örnekler sundular.

FUAYEDE SANAT SERGİSİ AÇILDI

'Sanat Okulda Başlar Projesi Buluşması'nın sonunda projeye katkıda bulunan kişi ve sanatçılara çiçek ve çeşitli hediyeler sunuldu. AKM fuayesinde de yine öğrencilerin sanat çalışmalarının yer aldığı bir sergi açıldı. öğrenciler okulda yaptıkları eserlerini tanıttı.

Antalya Filarmoni Derneği Başkanı Prof. Dr. Abdullah Uz, proje ye ilk olarak Ahmet Bileydi İlkokulu'nda başlandığını, yetenek taraması yapıldığını, daha sonra da pilot okul olarak belirlenen 7 okulda daha çocukların müzik yeteneklerinin taramasının gerçekleştirildiği söyledi. Uz, projenin içerisine sanatın diğer dallarının da eklendiğini hatırlattı. Abdullah Uz, 8 ilkokulun öğrencilerine ve velilerine müzik, opera ve bale, resim, heykel, mimari sanat dallarında hazırlanan tanıtıcı videolar gönderildiğini de sözlerine ekledi.