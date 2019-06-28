Sanat işi, okumak tutkusu
23 dakika önce
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, "Biraz Kitap, Biraz Sanat, Çokça Hayat"ın bu defaki konuğu... Nermin Sayın'ın haberi...
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:03
Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp
Birol, "Biraz Kitap, Biraz Sanat, Çokça Hayat"ın bu defaki konuğu... Nermin Sayın'ın haberi...
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