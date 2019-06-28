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Sanat işi, okumak tutkusu

23 dakika önce

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, "Biraz Kitap, Biraz Sanat, Çokça Hayat"ın bu defaki konuğu... Nermin Sayın'ın haberi...

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Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, "Biraz Kitap, Biraz Sanat, Çokça Hayat"ın bu defaki konuğu... Nermin Sayın'ın haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:03 
Özalp, Ekonomi
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