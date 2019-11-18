Son Dakika Haberleri: Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi üyeleri İhsangazi'yi ziyaret etti
Son Dakika Güncel Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi üyeleri İhsangazi'yi ziyaret etti - Son Dakika

Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi üyeleri İhsangazi'yi ziyaret etti

6 saat önce

Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi üyeleri İhsangazi ilçesine ziyarette bulundu.

Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi üyeleri İhsangazi'yi ziyaret etti, System.String[]

Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi üyeleri İhsangazi ilçesine ziyarette bulundu.

Başkan Atiye Gencal ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık'ı ziyaret etti. Ardından başkan Sağlık ile Halk Eğitim Merkezini ziyaret eden kooperatif üyeleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Sağlık, ziyaretle ilgili ilçedeki kadınlara yönelik yapılan çalışmalarda bu tip bilgi alışverişlerinin her zaman faydalı olduğunu söyledi.

Siyez ile ilgili ilerleyen günlerde kooperatif kurmak istediklerini dile getiren Sağlık, "Siyezle ilgili hanımlar öncelikli olmak üzere bir kooperatif oluşturmak istiyoruz. Bugün bunun hakkında da bilgi alışverişinde bulunduk. Kendilerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Kooperatifin Başkan Yardımcısı Serpil Durgut ise "Bizler bu oluşumda sadece il merkezli değil tüm ilçelerdeki kadınlarımıza yönelik çalışmaları da ele almak istiyoruz. Kadınlarımıza yönelik istihdamlar oluşturmak istiyoruz. Bu tarz ilçe ziyaretleri gerçekleştirerek gerek halk eğitim merkezlerinde gerekse kadınlarımızın yaptığı farklı çalışmaları yerinde inceleyeceğiz." diye konuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:52 Kaynak: AA
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