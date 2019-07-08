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Sanat kırsala taşınıyor

4 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), toplumun her kesimine ulaşmaya devam ediyor.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), toplumun her kesimine ulaşmaya devam ediyor.

Hüdavendigar Kent Parkı'nda bulunan Sanat ve El Becerileri Uygulama Evi ve Tuzaklı Mahallesi iş birliğiyle düzenlenen programda köy kadınlarıyla ahşap boyama çalışmaları gerçekleştirildi. Sanat ve El Becerileri Uygulama Evi personeliyle kırsal kesimde yaşayan kadınların sanatla buluşması sağlandı. Köy meydanı adeta sanat atölyesine dönüşürken, ahşap boyama tekniğini öğrenen kadınlar, ortaya birbirinden güzel eserler çıkardı.

Çalışma sonunda hazırlanan ürünlerin kendilerine hediye edilmesinden çok mutlu olan köy kadınları, böyle bir projede bulunmaktan keyif aldıklarını söylediler. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:54 Kaynak: İHA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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